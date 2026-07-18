На фоне экстремальной жары в Южной Европе все больше путешественников выбирают страны с более прохладным климатом. Однако латвийский туристический бизнес пока не спешит говорить о выигрыше: большинство ресторанов сообщают о сокращении числа иностранных гостей, несмотря на новую европейскую тенденцию.

В Европе набирает популярность новый формат отдыха, который уже получил название «coolcation» — путешествия в более прохладные страны вместо традиционных поездок на юг. На первый взгляд такая тенденция могла бы сыграть на руку Латвии, однако представители отрасли пока оценивают нынешний туристический сезон довольно сдержанно. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Особенно непростой ситуацию называют владельцы ресторанов.

По словам члена правления Латвийской ассоциации ресторанов Сандры Клявини, проведенный ассоциацией опрос показал тревожную картину.

«98% ресторанов сообщили, что в этом году туристов у них меньше, чем год назад», — рассказала она.

По мнению предпринимателей, причин сразу несколько. На решение туристов влияют война в регионе, сообщения об инцидентах с беспилотниками, а также недостаточное продвижение Риги за рубежом.

«Рига рекламируется гораздо менее активно, чем, например, Вильнюс», — считает Клявиня.

Для ресторанного бизнеса иностранные гости имеют особое значение, поскольку именно туристы составляют заметную часть посетителей в летний сезон.

При этом отрасль сталкивается с растущими расходами. Представители ресторанного бизнеса вновь напоминают о высокой налоговой нагрузке и продолжают добиваться введения пониженной ставки НДС для предприятий общественного питания, как это сделано во многих других европейских странах.

Вместе с тем официальная статистика выглядит менее драматично.

Представитель Латвийского агентства инвестиций и развития Анита Приедите отмечает, что количество обслуженных туристов — как иностранных, так и местных — действительно немного снизилось по сравнению с прошлым годом, однако разница пока не превышает двух процентов. По ее словам, говорить о серьезном провале сезона пока оснований нет.

Одновременно специалисты обращают внимание на новую возможность для латвийского туризма. Из-за рекордной жары в странах Южной Европы часть путешественников все чаще выбирает более комфортные по температуре направления.

По словам Приедите, этот тренд уже начинает отражаться и на статистике. В частности, растет число туристов из Испании, Португалии и других стран с жарким климатом, жители которых летом все чаще предпочитают отдых в более прохладных регионах Европы.

Однако представители отрасли подчеркивают: рассчитывать только на климат не стоит.

Даже если тенденция «coolcation» сохранится, для привлечения туристов Латвии необходимо активнее продвигать себя на международном рынке, развивать городскую инфраструктуру и делать путешествия по стране более удобными и понятными для иностранных гостей.