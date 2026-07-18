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Латвия слишком поздно начала готовиться к старению населения - исследователь 2 564

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Работающий пожилой мужчина
ФОТО: Unsplash

Латвия слишком поздно начала задумываться о том, как жить в условиях старения населения и сокращения трудовых ресурсов, а предлагаемые политиками решения — повышение рождаемости и стимулирование реэмиграции — сами по себе не способны решить эту проблему.

Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказала социальный антрополог, исследователь Рижского университета Страдиня и Латвийского университета Анна Жабицка.

По словам исследовательницы, о демографических изменениях в Латвии начали задумываться слишком поздно, а до сих пор отсутствует понимание того, как стране предстоит жить с имеющимися человеческими ресурсами.

Жабицка отметила, что политики уже многие годы в качестве основных решений демографических проблем называют повышение рождаемости и реэмиграцию. Однако, по ее мнению, одних подобных мер недостаточно, чтобы справиться с последствиями старения общества и сокращения численности населения.

По мнению исследовательницы, необходимо по-новому взглянуть на то, кого считать экономически активным человеком. В качестве примера она привела бабушек и дедушек, которые помогают присматривать за внуками, пока родители работают, тем самым внося вклад в экономику, хотя традиционно такая деятельность не рассматривается как экономическая активность.

Еще одним важным направлением Жабицка считает развитие системы непрерывного образования. По ее словам, Латвии необходимы гибкие программы обучения, рассчитанные на людей старше 50 и 60 лет, которые хотели бы сменить профессию, но не могут позволить себе оставить работу ради очного обучения.

Она отметила, что сегодня многие образовательные программы ориентированы прежде всего на молодых людей после окончания школы, тогда как обществу, которое стремительно стареет, необходимы иные форматы, позволяющие получать новую профессию в зрелом возрасте. Это, по мнению исследовательницы, позволит эффективнее использовать уже имеющиеся человеческие ресурсы.

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#рождаемость #образование #Латвия #демография #реэмиграция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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