Строительство новой южной части Рижского центрального вокзала выходит на финишную прямую, однако воспользоваться новыми платформами пассажиры смогут не раньше середины 2028 года. До этого предстоит завершить работы на железнодорожной инфраструктуре и подготовить пути к эксплуатации.

Новая южная часть Рижского центрального вокзала к концу этого года будет практически полностью готова внешне. Однако движение поездов по новым платформам начнется лишь через несколько лет, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.

Сегодня уже хорошо видны очертания будущего вокзального комплекса. На фасаде и крыше смонтировано около 1500 квадратных метров стеклянных конструкций, а основные строительные работы на трех новых платформах практически завершены.

Тем не менее одного строительства здания недостаточно, чтобы вокзал смог принимать поезда.

Как пояснил исполнительный директор проекта Rail Baltica в объединении BERERIX Гунтис Аболтиньш-Аболиньш, после завершения строительной части предстоит выполнить большой объем работ непосредственно на железной дороге.

Речь идет о строительстве путей, монтаже контактной сети, систем сигнализации и другой необходимой инфраструктуры, без которой эксплуатация нового вокзала невозможна. По его словам, основные строительные работы планируется завершить уже к концу августа, а полностью объект — до конца года.

В Министерстве сообщения заверяют, что финансирование следующего этапа уже обеспечено, поэтому после окончания строительства здания работы продолжатся без длительной паузы. До тех пор, пока линия Rail Baltica европейской колеи не будет подведена к Риге, новые платформы планируют использовать для нынешнего железнодорожного сообщения.

Как рассказал директор по технической эксплуатации Latvijas dzelzceļš Эгилс Фелдманис, к середине 2028 года часть поездов предполагается перевести на новую южную сторону вокзала.

Предварительно планируется, что электропоезда будут обслуживаться преимущественно на новых платформах, тогда как дизельные составы останутся в основном на северной стороне вокзала. При этом окончательная схема движения еще может измениться.

В старой части Центрального вокзала масштабная реконструкция пока не предусмотрена. Там будут выполнять только необходимые работы по поддержанию путей и существующих деревянных платформ в безопасном состоянии.

В Министерстве сообщения признают, что дальнейшая судьба проекта во многом зависит от европейского финансирования. По словам заместителя госсекретаря министерства по вопросам Rail Baltica Кристине Пудисте, столь крупные инфраструктурные проекты невозможно реализовать исключительно за счет государственного бюджета.

Пока железнодорожное движение по новым платформам не началось, власти рассматривают возможность временно использовать уже готовое здание вокзала для выставок, культурных мероприятий и других общественных событий. Такое решение позволило бы открыть новое пространство для жителей и гостей города еще до запуска поездов.

Однако из-за нехватки средств часть уже построенных объектов проекта придется временно законсервировать. Эти работы будут финансироваться из государственного бюджета, а их стоимость, по предварительным оценкам, составит несколько миллионов евро.