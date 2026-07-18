На прошедшем во вторник заседании правительства от имени МВД было представлено распоряжение с грифом «Ограниченный доступ». Хотя касалось оно всего лишь принятия в гражданство Латвии в порядке натурализации. Однако о том, отчего ведомство Яниса Домбравы не раскрывает всех нюансов — можно выяснить и из представленной куцей аннотации.

Всплеск интереса

Итак, на основании статьи 17-й Закона о гражданстве, паспорта Латвии должны получить 27 человек – «в общем порядке». Много это или мало, судите сами. За I полугодие 2026 года всего в стране было натурализовано 203 лица. Для сравнения, за весь 2021 год, когда над республикой неслись ветры ковидобесия, и любая административная деятельность была заморожена, натурализовалось 419 человек. То есть, мы сейчас на уровне пандемии, если не хуже.

А ведь были времена года, когда ЛР буквально с распростертыми объятиями встречала новограждан. После того как в 1995 году еще происходила натурализация в соответствии с т.н. «окнами», и было принято в граждане 984 человека, в 1996 году натурализовали уже 3016 человек!

Рекорды начали бить на грани XXI века: 1999 — 12 427 человек, 2000 — 14 900, 2001 — 10 637, 2002 — 9884, 2003 — 10 049, 2004 — 16 064, 2005 — 19 169, 2006 — 16 439.

Всплеск интереса к паспортам ЛР объясняется вступлением Латвии в ЕС в 2004 году и открытием рынка труда для новых граждан Евросоюза.

Спад желающих

Потом, впрочем, началось замедление темпов – не в последнюю очередь это можно объяснить личностным фактором, ведь Эйжения Алдермане во главе Управления натурализации была с 1994 по 2009 гг., и все это время находилась под чудовищным политическим давлением националистов.

Вот в 2010 году было натурализовано только 2236 человек, а в 2014 – после событий в Крыму и Донбассе – власти настолько прикрутили вентиль, что ни разу за год число не превысило 1000 человек. Как будто бы существует некая негласная установка... И то сказать — вот дашь таким паспорта, а они пойдут на выборы, и еще проголосуют, не за тех.

Есть еще один занятный аспект, а именно этническая принадлежность натурализуемых. В местном политологическом дискурсе уже давно принято разделять нацменьшинства на «хорошие» – и не очень. К первым, безусловно, у нас относят тех, кто происходит из союзной, сражающейся, Незалежной. Вот только в нынешней партии натурализантов украинец оказался только 1. А 70% – русские, 15% – белорусы.

Национальный состав социума ЛР

Кстати, по данным Управления по делам гражданства и миграции, на 1.01.2026, в Латвии проживало

русских – граждан Латвии – 319 639;

неграждан – 110 061;

граждан иностранных государств — 33 132.

Со своей стороны, у белорусов эти цифры составляли, соответственно, 26 332, 23 089, 6460.

У украинцев — 17 499 граждан Латвии, 16 749 неграждан, 26 407 лиц под временной защитой Латвии и 8040 иностранных граждан.

Так что русские сегодня, получается по факту, наиболее интегрированные в гражданство Латвии восточные славяне...