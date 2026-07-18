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Окурок на землю или в канализацию? Латвийцев научат правильно выбрасывать бычки 2 661

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Окурки
ФОТО: LETA

В Латвии выпустили серию обучающих инфографик, посвященных правильной утилизации сигаретных окурков. Цель кампании — сократить загрязнение окружающей среды, напомнив, что даже небольшая привычка может иметь долгосрочные последствия.

Компания системы расширенной ответственности производителей Zaļā josta представила серию инфографик, которые должны помочь курильщикам правильно утилизировать сигаретные окурки и снизить их негативное воздействие на окружающую среду.

Главная идея кампании проста: правильное решение занимает всего несколько секунд, но помогает предотвратить загрязнение природы на долгие годы. В компании подчеркивают, что именно повседневные привычки играют ключевую роль в решении этой проблемы.

В материалах объясняется, какие способы избавления от окурков считаются неправильными и как следует поступать, чтобы отходы не попадали в окружающую среду.

Хотя сигаретные окурки остаются одним из самых распространенных видов мусора в мире, изменить ситуацию можно без сложных или дорогостоящих мер. Достаточно выбрасывать их только в предназначенные для этого пепельницы или специальные контейнеры.

Если поблизости нет места для утилизации, Zaļā josta рекомендует использовать карманную пепельницу. Она позволяет безопасно хранить окурок до тех пор, пока не появится возможность выбросить его вместе с отходами.

Особое внимание в кампании уделено распространенным ошибкам. В компании напоминают, что окурки нельзя оставлять на земле, газонах, пляжах или бросать в ливневую канализацию. В таких случаях они становятся источником долговременного загрязнения окружающей среды.

Не рекомендуется также смывать окурки в канализацию, поскольку это может негативно сказаться на работе канализационной системы и нарушить деятельность бактерий на биологических очистных сооружениях, которые очищают сточные воды.

Серия инфографик подготовлена в рамках интегрированного проекта LIFE «Отходы как ресурсы в Латвии».

Кампания напоминает, что даже небольшое изменение привычек может помочь сократить количество отходов, попадающих в природу.

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#Латвия #экология
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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