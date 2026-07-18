Большой резонанс в публичном пространстве произвела фотография группы женщин (3) и детей (2), облаченных в традиционные для исламских стран накидки-хиджабы, шествующих по улице Сколас, в направлении от улицы Бруниниеку к улице Стабу.

Поодаль от данной когорты ехал обычный для нашей столицы курьер на мопеде, из Южной Азии.

«И это Рига?!», – возмущались некоторые пользователи социальных сетей. Хотя по большому счету движение небольшого отряда гостей нашего города вырисовывается вполне логичное – рядом офис Управления по делам гражданства и миграции, где всегда толпятся «дети разных народов».

Если же говорить о внешнем облике запечатленных новых рижанок, то они всего лишь в хиджабах, а не в паранджах. Их лица открыты, и ничто не препятствует визуальной идентификации. А те, кто выражает негатив, могут вспомнить, что всего лишь полвека назад женский платок на улицах Риги был крайне распространен, в частности, в рабочей среде.

Ну и что же еще выразить, кроме как уважения к приверженкам традиционных ценностей – как этим, прибывшим в ЛР, на законных основаниях, мамам. Они, судя по всему, направляются в официальную инстанцию с родными чадами.

А вместо того, чтобы злобствовать – выйдите на прогулку с собственными детьми, создавая тем самым образ столицы государства Евросоюза. Хотя, конечно, гораздо проще заниматься диванным расизмом. Который, как ни парадоксально, сплачивает группы граждан и неграждан, в прочих этнополитических вопросах, противостоящих друг дружке…