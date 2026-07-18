Сегодня по всей Латвии состоится масштабная программа культурных и общественных мероприятий. Жителей и гостей страны ждут музыкальные, художественные и этнические фестивали, городские праздники, концерты, выставки, ярмарки ремесленников, гастрономические события и познавательные мероприятия на природе.

Любителей музыки ожидает сразу несколько крупных фестивалей. В Саулкрасты заключительным концертом завершится XXVIII фестиваль Saulkrasti Jazz, где выступят международный проект Enterplay с американской певицей Cheryl "Pepsii" Riley, а также Латвийский радиобиг-бэнд с программой Buddy Rich Tribute.

В саду Рундальского дворца пройдет Фестиваль старинной музыки, который завершится исполнением знаменитого цикла Антонио Вивальди «Времена года», а в концертном зале «Дзинтари» гала-концертом «Самые красивые оперные арии» завершится Юрмальский фестиваль.

В Валмиере состоится международный Валмиермуйжский фестиваль этнической музыки, посвященный теме «Параллели», а в комплексе отдыха Латвийского университета «Ратниеки» продолжится фестиваль Laba daba, в программу которого вошли более ста музыкальных, театральных, художественных и других мероприятий.

В Цесисе откроется 20-й Цесисский фестиваль искусств, юбилейная программа которого включает выставки, масштабные художественные проекты и музыкальные постановки на протяжении всего сезона.

В церквях разных регионов Латвии стартует X Фестиваль исторических органов «Латвия — страна органов», который до конца сентября пройдет в восьми храмах с участием музыкантов из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши.

В Лиепае группа Prāta vētra завершит тур «Тур первых дней» концертом на стадионе «Даугава». После выступления будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта и специальный поезд до Риги.

Во многих городах страны также пройдут масштабные праздники. Цесис отметит 820-летие парадом, концертами, ремесленными ярмарками и вечерним концертом в Замковом парке. В Балви главным событием праздника края станет концерт группы The Sound Poets, а в Ауце в рамках городских торжеств пройдет концерт духовых оркестров «Melnā vēža spēlēs», в котором примут участие девять оркестров и более 230 музыкантов.

В Мазсалаце отметят 135-летие знаменитого производителя велосипедов Густава Эренпрейса и 98-летие города. В Трикате состоится праздник короля Таливалдиса, а в Пилтене начнутся городские торжества с забегом, ярмаркой и семейными мероприятиями.

В Тукумсе пройдет праздник «Цветение Тукумса» с ярмаркой цветов и растений, встречами с садоводами, художественными проектами, концертами и вечерним балом. В историческом курортном парке Кемери состоится праздник Кемери, в программу которого вошли ярмарка ремесленников, выставка дополненной реальности, концерты авторской песни и различные творческие занятия.

В Илуксте пройдет X праздник народного искусства Селии «Sēlija rotā», включающий форум, театральные постановки, концерты, выставки, дегустации блюд селийского кулинарного наследия и большой заключительный концерт с участием около 1200 человек.

В Дундаге состоится Фестиваль скландраусисов, посвященный одному из латвийских продуктов, защищенных в Европейском союзе. Гостей ждут мастер-классы по выпечке, концерты и ярмарка ремесленников.

В волости Маткуле Тукумского края пройдет Летний слет пчеловодов, где будут представлены мед и продукция пчеловодства, состоится награждение победителей отраслевых конкурсов, а впервые определят лучший пчелиный воск Латвии.

Кроме того, Управление охраны природы организует в Национальном парке Кемери и Крусткалнском природном заповеднике вечерние мероприятия по наблюдению за летучими мышами и ночными насекомыми, во время которых участники смогут познакомиться с охраняемыми видами рукокрылых, обитающими в Латвии.