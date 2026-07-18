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Приготовьтесь к неспокойной ночи: синоптики рассказали, когда в Латвии улучшится погода 1 3310

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночная гроза с молнией над рекой
ФОТО: LETA

Ночь на воскресенье в Латвии будет дождливой, а местами прогремят грозы с сильными ливнями. Однако уже днем осадки практически прекратятся, хотя ненадолго — в начале новой недели страну вновь накроет циклон.

Жителям Латвии стоит приготовиться к неспокойной ночи: во многих районах страны ожидаются дожди, а местами — грозы с сильными ливнями, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью сохранится преимущественно облачная погода, лишь местами возможны прояснения. Ветер будет слабым или умеренным, южного направления. Температура воздуха составит от +15 до +19 градусов.

Уже днем в воскресенье ситуация изменится. Небо начнет проясняться, а небольшие кратковременные осадки возможны лишь в отдельных районах. Воздух прогреется до +19...+24 градусов, ветер останется слабым или умеренным, юго-западного и южного направления.

Для тех, кто планирует провести воскресенье на природе, прогноз выглядит благоприятнее: после дождливой ночи большая часть дня должна пройти без существенных осадков. При этом синоптики напоминают, что индекс ультрафиолетового излучения будет умеренным.

В Риге ночью также ожидаются дождь и возможные грозы с сильными ливнями. Температура опустится до +16...+18 градусов. Днем в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков, а воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Однако улучшение окажется недолгим. Уже в начале следующей недели к Латвии подойдет новый циклон, который вновь принесет неустойчивую погоду.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник во многих районах ожидаются продолжительные, местами сильные дожди. Кроме того, усилится ветер — его порывы могут достигать 15–18 метров в секунду.

Таким образом, воскресенье станет короткой передышкой перед новым периодом дождливой и ветреной погоды.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #гроза #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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