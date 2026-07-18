Власти Латвии намерены ускорить строительство убежищ. Уже к октябрю планируется разработать единую техническую спецификацию для защитных сооружений, а затем при необходимости изменить правила территориального планирования, чтобы упростить их размещение.

Правительство планирует сделать строительство убежищ в Латвии более быстрым и унифицированным. Согласно подготовленному Министерством внутренних дел докладу, Министерство экономики совместно с Государственной пожарно-спасательной службой до октября разработает типовую техническую спецификацию для убежищ.

Документ должен определить оптимальные требования к промышленному производству, поставке и установке таких сооружений.

Следующим шагом станет анализ действующих строительных норм. До декабря Министерство экономики вместе с Министерством умного управления и регионального развития оценит, нужно ли менять правила территориального планирования.

Речь идет о ситуациях, когда построить отдельно стоящее убежище невозможно из-за действующих ограничений, установленных местными планами застройки. В таком случае власти могут предусмотреть возможность отступать от отдельных требований.

Это означает, что в будущем возводить убежища в уже сложившейся городской застройке может стать проще. Такой подход должен сократить административные препятствия и ускорить появление новых объектов гражданской защиты.

Кроме того, правительство намерено поручить ответственным министерствам начать разработку типового проекта отдельно стоящего убежища, который можно будет использовать в разных местах без необходимости каждый раз создавать проект с нуля.

В докладе отмечается, что рынок подобных сооружений активно развивается. Сегодня уже выпускаются готовые модульные убежища промышленного производства, соответствующие единым стандартам НАТО. По уровню защиты они превосходят требования, которые сейчас предъявляются в Латвии к убежищам второй и третьей категорий.

Такие убежища представляют собой готовые железобетонные или композитные модули, которые можно быстро установить под землей или внутри зданий. Они оснащаются системами вентиляции, фильтрации воздуха и баллистической защиты и предназначены для использования в системе гражданской обороны.

По мнению авторов доклада, применение типовых модульных решений позволит строить убежища быстрее и эффективнее, чем при использовании традиционных строительных технологий.