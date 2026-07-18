В Иманте завершилось строительство пешеходной и велосипедной дорожки, вокруг которой в прошлом году разгорелся один из самых громких экологических споров в Риге. Теперь, когда объект открыт, большинство местных жителей положительно оценивают изменения, хотя вопросы о вырубке взрослых деревьев остаются.

В рижском микрорайоне Иманта завершено строительство новой пешеходной и велосипедной дорожки, соединяющей район с Кипсалой. Проект вызвал широкий общественный резонанс еще на этапе строительства из-за вырубки деревьев, однако сегодня большинство опрошенных жителей считают, что инфраструктура стала значительно удобнее. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Год назад строительство сопровождалось протестами. Первоначально власти заявляли, что будут удалены только старые и аварийные деревья, однако жители заметили, что под вырубку попали и молодые здоровые насаждения.

После общественного обсуждения Рижская дума пересмотрела проект, сократив количество вырубаемых деревьев с 256 до 220.

Сейчас строительство полностью завершено. На участке появилась отдельная пешеходная дорожка и двухполосная велодорожка. По ней также могут проезжать автомобили, направляющиеся к расположенным поблизости парковкам.

Большинство местных жителей, которых опросили журналисты, говорят, что новый маршрут оказался удобным для повседневного использования.

«Я и тогда не была против, потому что знала, что место благоустроят, посадят цветы и сделают клумбы. Теперь мы с детьми можем спокойно выехать на самокатах и поехать в любую сторону. Очень удобно», — рассказала местная жительница Елена.

По словам Алисе, раньше на этом месте фактически не было комфортной дороги ни для пешеходов, ни для велосипедистов.

«Теперь есть отдельная дорожка и для велосипедистов, и для нас. Нам с ребенком здесь очень нравится гулять», — говорит она.

Новая инфраструктура оказалась удобнее и для людей с ограниченной мобильностью.

«Даже сравнивать нельзя с тем, что было раньше, когда невозможно было ни пройти, ни проехать. Все сделано отлично», — считает местный житель Андрис.

Однако не все жители изменили свое отношение к проекту. Некоторые по-прежнему считают, что взрослые деревья нельзя было заменять молодыми посадками.

«Я сама занимаюсь садом и знаю, сколько труда нужно вложить в каждое дерево. Сердце болит. Есть вопросы и к качеству благоустройства — например, как будут обслуживать дождевые канавы», — говорит Марика.

В Рижском самоуправлении сообщили, что объект практически полностью завершен. Подрядчику предстоит устранить лишь отдельные незначительные дефекты.

В мэрии также пояснили, что система дождевых канав — новое решение для города, которое предназначено для отвода дождевой воды и, по оценке специалистов, уже работает эффективно.

В рамках проекта на территории высадили 126 новых деревьев и около 4000 кустарников. По расчетам самоуправления, по мере роста растений территория станет значительно более зеленой.

История этой велодорожки стала одним из самых обсуждаемых городских проектов последних лет, а открытие показало, что даже после острых общественных споров отношение жителей к изменениям может существенно измениться после завершения работ.