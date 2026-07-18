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В Латвии снова обсуждают время продажи алкоголя. Хотят еще сократить? 2 350

Наша Латвия
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алкогольный магазин

Введенные менее года назад ограничения на продажу алкоголя в Латвии вновь оказались в центре политических дискуссий. Министерство экономики готово предложить смягчение действующих правил, тогда как Министерство здравоохранения считает, что сначала необходимо оценить результаты реформы и не исключает даже дальнейшего ужесточения ограничений.

Министерство экономики намерено вновь поднять вопрос об изменении правил продажи алкоголя, вступивших в силу в августе прошлого года. Одним из возможных предложений может стать расширение разрешенного времени торговли спиртными напитками. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Сейчас в Латвии алкоголь можно приобрести с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00.

Еще до вступления новых правил в силу небольшие магазины предупреждали, что сокращение часов продажи алкоголя может негативно сказаться на их работе, особенно в небольших населенных пунктах.

Спустя почти год представители отрасли говорят, что влияние ограничений действительно ощущается, хотя не все изменения напрямую связаны именно с новым регулированием.

По словам исполнительного директора Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Яниса Дубултса, в региональных магазинах ситуация оказалась значительно сложнее, чем в крупных торговых сетях.

«По данным наших членов, оборот снизился на 25–30%. Некоторые предприниматели уже рассматривают возможность закрытия магазинов», — отметил он.

О снижении потока покупателей говорят и представители сети LaTS. Как рассказал коммерческий директор сети Виталий Рощин, после 20:00 магазины теряют не только покупателей алкоголя.

«Люди покупают вечером не только алкоголь, но и хлеб, молоко, сладости для детей и другие товары. После восьми вечера поток покупателей заметно уменьшается», — пояснил он.

С августа прошлого года сеть закрыла 13 магазинов, а около 80% торговых точек сократили время работы.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что намерен вновь предложить изменения в законодательство. По его словам, действующие ограничения особенно сильно затронули сельские районы, где сокращение времени работы магазинов влияет и на доступность других товаров.

«Мы видим последствия этих решений и продолжим поднимать этот вопрос», — заявил министр.

В то же время Министерство здравоохранения придерживается противоположной позиции.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери считает, что обсуждать смягчение ограничений преждевременно, поскольку осенью только ожидается официальный анализ эффективности новых правил. По его словам, предварительные данные свидетельствуют о том, что жители действительно стали покупать меньше алкоголя.

Более того, министр не исключает, что в будущем ограничения могут быть даже усилены. В качестве одного из возможных шагов он назвал полный запрет продажи алкоголя на автозаправочных станциях.

«ОЭСР и ВОЗ считают, что предпринятые нами меры правильные, но недостаточные. Например, продажу алкоголя на автозаправках тоже следовало бы запретить», — отметил Абу Мери.

Окончательное решение о возможных изменениях предстоит принимать Сейму после возобновления работы парламента осенью.

Именно тогда станет ясно, останутся ли действующие ограничения без изменений, будут смягчены или, наоборот, станут еще более строгими.

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#алкоголь #торговля #Латвия #министерство здравоохранения #потребление #министерство экономики #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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