Рижская дума рассматривает возможность изменить правила бесплатной парковки для электромобилей. Окончательное решение пока не принято, однако владельцы электрокаров опасаются существенного сокращения льгот уже этой осенью и призывают вводить изменения постепенно.

Осенью в Риге могут измениться правила бесплатной парковки для электромобилей. В самоуправлении подтверждают, что сейчас рассматриваются различные варианты реформы, а Латвийская ассоциация владельцев электромобилей призывает не отменять действующие льготы одномоментно. Об этом сообщают Новости ТВ3.

Весной в публичном пространстве появилась информация о том, что Рижская дума готовит изменения, однако тогда власти официально не подтверждали эти планы.

Позже представители Латвийской ассоциации владельцев электромобилей дважды встречались с руководством самоуправления для обсуждения возможных изменений.

По словам члена правления ассоциации Яниса Бекерса, на второй встрече был озвучен значительно более жесткий вариант реформы.

«По сути, сразу отменить льготы почти во всех парковочных зонах, оставив на один год только зоны B и C и разрешив бесплатную парковку лишь на один час», — рассказал он.

В ассоциации считают, что столь резкие изменения могут стать неприятным сюрпризом для многих владельцев электромобилей.

По словам Бекерса, многие жители принимали решение о покупке электромобиля, рассчитывая в том числе на действующие парковочные льготы.

Поэтому организация предлагает постепенно сокращать преференции по заранее объявленному графику, чтобы у автовладельцев было время адаптироваться к новым условиям.

Председатель Комитета по городской среде и мобильности Рижской думы Марта Котелло подтвердила, что окончательное решение пока не принято. По ее словам, сейчас разрабатывается более широкий план изменений, который может предусматривать разные модели оплаты парковки.

Среди рассматриваемых вариантов — дифференцированная стоимость парковки в зависимости от того, зарегистрирован ли владелец автомобиля в Риге.

Отдельно обсуждается будущее Вецриги, где льготы для электромобилей особенно заметны из-за большого количества таких машин. В ассоциации считают, что исторический центр действительно должен становиться более пешеходным, однако сокращать количество автомобилей следует постепенно.

В самоуправлении напоминают, что сейчас проводится специальное исследование, посвященное развитию Вецриги. Его цель — определить, как сделать исторический центр более удобным для пешеходов, сохранив при этом его культурное наследие.

Председатель Комитета по развитию города Эдгар Бергхолц считает, что действующая система требует пересмотра. По его словам, бесплатная парковка на целый день — редкость для европейских городов, а парковочные места должны использоваться прежде всего для кратковременной стоянки.

В настоящее время в Латвии зарегистрировано около 14 тысяч электромобилей, и их число продолжает быстро увеличиваться.

Если Рижская дума все же примет решение существенно сократить льготы, владельцам электромобилей придется приспосабливаться к новым правилам. В ассоциации уже заявили, что не планируют оспаривать возможные изменения в суде.