Министерство благосостояния предлагает изменить порядок продления длительных больничных. Если инициатива будет одобрена, пациентам больше не придется обращаться в Государственную врачебную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (ГВКЭЗТ), чтобы продлить лист нетрудоспособности после 26 недель болезни.

Соответствующие поправки к закону переданы на общественное обсуждение до 27 июля. Министерство предлагает с 1 июля 2027 года по конец 2028 года провести 18-месячный пилотный проект, который позволит продлевать больничный исключительно по решению врачей.

Сейчас, если человек остается нетрудоспособным более 26 недель, для продолжения выплаты пособия по болезни требуется заключение ГВКЭЗТ. Новый порядок предусматривает, что семейный или лечащий врач сможет самостоятельно продлить больничный до 52 недель, если будет представлено заключение врача-специалиста, выданное не ранее чем за 60 дней до принятия решения.

В заключении специалист должен будет описать состояние здоровья пациента и объяснить, почему лечение и период нетрудоспособности необходимо продолжить.

Для пациентов главное изменение заключается в том, что отпадет необходимость обращаться в комиссию и оформлять дополнительные документы только ради получения ее заключения. Это должно сократить бюрократические процедуры и уменьшить риск задержек с выплатой пособия по болезни.

По оценке Министерства благосостояния, новый порядок снизит административную нагрузку не только для пациентов, но и для врачей, а также самой ГВКЭЗТ.

Ежегодно комиссия оформляет около 5500 заключений, необходимых исключительно для продления больничных. Это сопоставимо с количеством всех решений, которые ГВКЭЗТ принимает в среднем за один месяц.

Именно поэтому Государственный контроль ранее пришел к выводу, что комиссия вынуждена выполнять функцию, которая фактически относится к системе здравоохранения. По подсчетам ревизоров, на эту работу ежегодно расходуются ресурсы почти четырех штатных единиц врачей-экспертов.

Во время пилотного проекта власти будут отслеживать, увеличится ли число длительных больничных, как изменятся расходы Государственного агентства социального страхования на выплату пособий и насколько эффективно новый порядок будет работать на практике.

Если существенного роста количества продолжительных больничных не произойдет, новый механизм могут сделать постоянным.

Проверка Государственного контроля выявила и другие проблемы в работе ГВКЭЗТ. В частности, комиссия по-прежнему использует бумажные направления на экспертизу инвалидности, а полноценный переход на электронное оформление планируется только к 2029 году. Кроме того, у комиссии нет прямого доступа к данным других государственных учреждений, из-за чего значительную часть информации приходится дополнительно собирать семейным врачам.

Ревизоры также отметили высокую нагрузку на персонал: около 60% экспертов работают с превышением оптимальной нагрузки, что влияет на сроки принятия решений.

Законопроект еще предстоит рассмотреть правительству, после чего окончательное решение должен принять Сейм. Если изменения будут одобрены, новый порядок начнут тестировать с июля 2027 года.