Суббота в Латвии обещает стать одной из самых жарких за последнее время. Воздух прогреется до +29 градусов, однако вместе с летним зноем придут духота, сильные дожди и грозы.

Утром солнечная погода сохранится преимущественно на востоке страны. В западных и центральных районах будет больше облаков, а уже во второй половине дня облачность начнет распространяться по всей территории Латвии.

Именно с запада ожидается приход дождевых облаков. В западных и центральных районах местами пройдут сильные ливни, сопровождаемые грозами.

Во время грозы погода может резко измениться: ветер усилится порывами до 15–16 метров в секунду. Поэтому тем, кто планирует отдых на природе, стоит учитывать возможность быстрого ухудшения погодных условий.

Несмотря на осадки, день останется очень теплым. В большинстве районов страны температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Лишь в Курземе будет немного прохладнее — от +20 до +24 градусов.

В Риге первая половина дня пройдет с переменной облачностью, однако позже небо затянется тучами. Во второй половине дня возможны дождь и гроза. Воздух в столице прогреется до +27…+29 градусов.

Из-за высокой температуры и повышенной влажности жара может ощущаться сильнее, чем показывают термометры. Индекс ультрафиолетового излучения будет от среднего до высокого, поэтому не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами.

Из-за ожидаемой сильной жары Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение для центральных и восточных районов страны. Оно будет действовать с 11:00 до 19:00.

Синоптики предупреждают, что жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, младенцы, а также люди любого возраста с хроническими заболеваниями.

Также специалисты напоминают: перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду, поскольку резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти.

По прогнозам, суббота станет днем контрастной погоды: летний зной будет сменяться дождями и грозами, особенно во второй половине дня.