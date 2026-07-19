Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева традиционно выбралась к нашему берегу. Примадонну замечают во время прогулок на улицах латвийской Юрмалы.

В одном из недавних интервью Лайма Вайкуле рассказала, что они с Пугачевой любят совместные прогулки.

«Мы занимаемся спортом, проветриваем свою голову и успокаиваем свое сердце, чтобы оно билось ровно и спокойно, несмотря на то, что происходят такие несправедливые вещи вокруг», — приводит слова исполнительницы хита «Вернисаж» издание «СтарХит».