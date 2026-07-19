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Что ждать от погоды сегодня? Латвийские синоптики уточнили прогноза на воскресенье 1 279

Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода в Риге
ФОТО: LETA

В воскресенье небо над Латвией прояснится, лишь местами пройдет небольшой кратковременный дождь, а воздух будет по-летнему теплым, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками, но временами может выглядывать солнце, осадков не ожидается. Ветер - юго-западный, южный от слабого до умеренного, температура воздуха в столице поднимется до +22...+24 градусов.

Индекс ультрафиолетового излучения в воскресенье в Латвии будет средним.

Как сообщалось, в начале следующей недели к Латвии приблизится новый циклон, поэтому станет более дождливо, а в понедельник и вторник местами ожидаются сильные и продолжительные дожди.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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