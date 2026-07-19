Лето — пора пышного цветения роз, но одновременно и время, когда растения особенно уязвимы перед целым рядом болезней.

В условиях высокой влажности, резких перепадов температур и жары на кустах стремительно развиваются грибковые инфекции. И здесь важно вовремя заметить тревожные симптомы и не дать болезни захватить весь розарий.

Вместе с экспертом по розам Екатериной Прянник разбираемся, какие болезни грозят в июле «королеве цветов» в Латвии и что можно предпринять.

Какие болезни атакуют розы в июле

Среди летних напастей особенно выделяются черная пятнистость, ржавчина, серая гниль и мучнистая роса. «Черная пятнистость дает о себе знать округлыми черно‑бурыми пятнами с лучистыми краями — сначала на верхней стороне листьев, а затем приводит к их пожелтению и опаданию, начиная с нижнего яруса куста, — рассказывает эксперт. — Ржавчина проявляется оранжево‑желтыми подушечками на изнанке листа и желтоватыми пятнами сверху: пораженная пластина скручивается и засыхает.

Серая гниль узнаваема по пушистому серому налету на бутонах, цветках и молодых побегах — больные части быстро гниют и опадают. Настоящая мучнистая роса покрывает листья, побеги и бутоны белым мучнистым налетом, из‑за чего листья деформируются, а бутоны перестают раскрываться».

Ложная мучнистая роса: самая коварная угроза

Но среди всех этих угроз одной из самых коварных считается ложная мучнистая роса, или пероноспороз. Ее коварство — в обманчиво безобидных первых признаках: мелкие фиолетовые пятнышки на листьях поначалу не вызывают тревоги.

«Они появляются на верхней части куста, а затем постепенно распространяются вниз и даже переходят на стебли, — объясняет Прянник. — Если не принять меры, болезнь быстро прогрессирует: растение может полностью оголиться и погибнуть, поставив под угрозу весь розарий».

На верхней стороне листьев появляются красновато-бурые пятна различной конфигурации и величины.

Чем лечить ложную мучнистую росу

На ранних стадиях и в качестве профилактики можно использовать раствор кальцинированной соды с мылом: в 2 л горячей воды растворяют 10 г соды и добавляют чайную ложку мыльной стружки или жидкого мыла.

После остывания составом опрыскивают кусты, уделяя внимание нижней стороне листьев, и повторяют обработку каждые 6–8 дней — всего 2–3 раза. Хорошо зарекомендовал себя и зольный настой: 200 г древесной золы заливают 5 л воды температурой 35–40 °C, настаивают 4–5 дней с ежедневным перемешиванием, затем процеживают, добавляют столовую ложку мыльной стружки и опрыскивают растения каждые 2 дня (не более трёх обработок). Оставшуюся золу допустимо использовать для полива под корень.

Ещё один простой, но действенный вариант — раствор молочной сыворотки или молока в пропорции 1:10 с водой. Он образует на листьях тонкую плёнку, которая мешает прорастанию спор, и его применяют каждые 5–7 дней до исчезновения признаков болезни. Настой луковой шелухи (100 г на 5 л горячей воды, настаивать 1–2 суток) укрепляет иммунитет растений и подавляет патогенную микрофлору.

Профилактика: как уберечь розарий

Регулярный осмотр кустов позволяет заметить первые тревожные симптомы до того, как они станут масштабной проблемой.

Удаление опавших и больных листьев, а также их сжигание обязательный шаг: в растительных остатках зимуют споры грибков, способные снова заразить здоровые растения. Не стоит загущать посадки: между кустами должно быть достаточно пространства для циркуляции воздуха — это снижает влажность внутри куста и уменьшает риск развития грибковых болезней.

Полив надо проводить строго под корень, избегая попадания воды на листву, а калийно‑фосфорные подкормки (сульфат калия, суперфосфат, калимагнезия) делают ткани растений более плотными и устойчивыми к инфекциям.

Помните, что перед применением любых препаратов необходимо внимательно читать инструкцию, строго соблюдать дозировки и учитывать сроки ожидания. При работе с химическими средствами обязательно используйте перчатки, очки и респиратор, а сами обработки проводите в безветренную погоду — лучше рано утром или после захода солнца.