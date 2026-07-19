«Слышал, что теперь можно наследовать пенсионные накопления умерших родственников. А если родственник-пенсионер скончался четыре года назад – можно подать заявку на наследство? Или все деньги, накопленные в течение жизни человека, достанутся Латвийскому государству? Читатель bb.lv»

Отвечает пресс-секретарь Государственного агентства социального страхования Ивета Дайне:

– Сразу отметим, что пенсия по старости не наследуется. Иными словами, если умер человек, уже получавший пенсию по старости, никто из его родственников или близких не может ее унаследовать: не выплаченная пенсия по старости умершего пенсионера поступает в пенсионный бюджет государства.

Существует только одно исключение, если пенсионеры состояли в браке и кто-то из супругов умер, то второму (пережившему) супругу или зарегистрированному партнеру выплачивается пособие в размере 50% от пенсии, присвоенной умершему супругу или зарегистрированному партнеру; в сумму пособия также включается надбавка к пенсии за страховой (трудовой) период, накопленный до 31 декабря 1995 года.

Пособие выплачивается через 12 месяцев со дня смерти получателя пенсии (в случае смерти получателя пенсии за выслугу лет выплачивается единовременная выплата). Пособие может быть получено, если:

умерший получатель пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, служебной или специальной государственной пенсии состоял в зарегистрированном браке или партнерстве с пережившим супругом или партнером на день смерти

переживший супруг или зарегистрированный партнер является получателем пенсии по старости, инвалидности, служебной или специальной государственной пенсии.

Заявление на получение пособия необходимо подать в течение 6 месяцев с даты смерти умершего.

Возможно, речь в вопросе читателя идет о другом — о возможности наследовать пенсионные накопления второго уровня, если владелец этих накоплений умер до того, как ему была назначена пенсия по старости.

Люди, которые еще не вышли на пенсию, действительно имеют возможность выбрать и указать, что делать с их накоплениями второго уровня в случае, если они не доживут до выхода на пенсию.