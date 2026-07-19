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На голову рижан сыплются пепел и окурки – кому жаловаться 0 347

Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: курение
ФОТО: dreamstime

«Проживаю в трехэтажном доме (так называемый «новый проект»). Жильцы первого этажа имеют террасы, которые нередко используют в качестве курилок — иногда даже курят кальян. Соответственно, весь дым и запахи поднимаются в квартиры, расположенные выше.

Некоторые жильцы после просьбы не курить реагируют адекватно. Но некоторые на просьбы и претензии вообще не обращают никакого внимания – как курили, так и продолжают: иной раз просто окно не открыть! Есть ли способы эффективно воздействовать на соседей, которые то ли не способны понимать слова, то ли не считают нужным считаться с окружающими? Читательница bb.lv»

Отвечает главный специалист группы коммуникации Рижской полиции самоуправления Иева Лукажа-Апалупа:

– Закон об обращении табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных изделий, электронных курительных устройств и жидкостей для них устанавливает, что курение на террасах, балконах и лоджиях многоквартирных жилых домов запрещено, если кто-либо из жильцов дома обоснованно возражает против этого.

О таких случаях можно сообщить в полицию по единому круглосуточному телефону 112 либо подав заявление. Его также можно подготовить и в электронном виде отправить на адрес муниципальной полиции [email protected].

Если у человека нет электронной подписи, заявление можно написать от руки, явившись лично в один из участков полиции, или отправить по почте по адресу: Lēdurgas iela 26, Rīga, LV-1034.

За нарушение ограничений на курение, использование заменителей табака и бездымных табачных изделий к нарушителю может быть применено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере до 100 евро.

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#общественный порядок
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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