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На Мангальсале отдыхающих развлекал тюлень 0 344

Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV

В соцсетях, в группе "Вецмилгравис" пользователи восхищались приплывшим на маяк тюленем.

Как известно, Балтийское море и Рижский залив являются естественной средой обитания для ластоногих.

Серые тюлени (лат. Halichoerus grypus) — самые крупные обитатели местной фауны, а кольчатая нерпа (лат. Pusa hispida) отличается более скромными размерами. Тюлени отлично приспособлены к холодной воде и питаются рыбой.Иногда этих морских хищников можно заметить даже в черте Риги, когда они заплывают по реке Даугава в поисках добычи.

Надеемся, что и этот тюлень не остался голодным.

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#туризм #Латвия #экология #природа #Балтийское море #тюлени
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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