В соцсетях, в группе "Вецмилгравис" пользователи восхищались приплывшим на маяк тюленем.

Как известно, Балтийское море и Рижский залив являются естественной средой обитания для ластоногих.

Серые тюлени (лат. Halichoerus grypus) — самые крупные обитатели местной фауны, а кольчатая нерпа (лат. Pusa hispida) отличается более скромными размерами. Тюлени отлично приспособлены к холодной воде и питаются рыбой.Иногда этих морских хищников можно заметить даже в черте Риги, когда они заплывают по реке Даугава в поисках добычи.

Надеемся, что и этот тюлень не остался голодным.