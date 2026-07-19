В понедельник Латвию будет пересекать циклон, поэтому ожидаются сильный дождь, местами гроза и сильные порывы ветра, особенно на побережье, предполагает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый ветер, в отдельных районах образуется туман. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.

Днем Латвию с юга будет пересекать циклон, который принесет облачную и дождливую погоду. В западной части и на севере Видземе дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза.

Ветер в основном сохранится слабый, но на побережье и в Курземе усилится северо-восточный и восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду, а на Курземском побережье - 20-21 метра в секунду.

Температура воздуха в восточных районах повысится до +20...+24 градусов, а на западе будет прохладнее - не выше +15...+20 градусов.

В Риге ночью ожидается пасмурная погода, временами с прояснениями, без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

Днем небо в столице останется затянутым облаками, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер будет слабым, во время грозы - порывистым. Максимальная температура воздуха достигнет +20...+22 градусов.