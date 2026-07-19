Садоводы-огородники обратили внимание, что на их участках внезапно стало больше муравьёв. У людей они провоцируют разные чувства от любопытства до желания избавиться от назойливых соседей.

Биолог Мария Комбарова рассказала, стало ли муравьёв реально больше, опасны ли они для людей и как от них избавиться.

Не верь своим глазам

В природе бывают процессы видимые и невидимые. Визуально муравьёв (распространены два вида — жёлтый земляной и чёрный садовый) действительно стало больше, говорит эксперт. Но их численность по сравнению с прошлым годом вряд ли изменилась. Просто муравьи начали больше выносить надземные части своих гнёзд на поверхность. Привычные подземные жилища затопило обильными дождями. Затопление естественных мест обитания вынуждает муравьёв делать более рыхлые, более видимые гнёзда на открытых участках, чтобы они лучше проветрились.

«Ещё бросается в глаза, как муравьи проветривают своих личинок. Их после дождя вытаскивают из гнезда, чтобы они не заплесневели, не покрылись грибками, не заболели от излишней влажности. Поэтому людям кажется, что муравьёв стало больше. На самом деле численность их не увеличивается», — пояснила Мария Комбарова.

Муравью везде дом родной

Теплицы, грядки, газоны, стройматериалы — всё, что человек своими руками возвёл или положил на участке — годится для основы муравейника. Муравьи сами себе хозяева, ни у кого не спрашивают, можно ли здесь поселиться. Им подходят опушки леса, луга, грядки, теплицы. Они воспринимают эту среду как природную.

«Муравьи даже адаптировались к урбанизированной среде — загазованности и плотному грунту. Муравьи считают своей природной средой и наши дачи, и частные дома. Поэтому они всегда у себя дома, а мы у них в гостях даже на любимой даче», — говорит эксперт.

Чем муравьи опасны людям

Муравьи проникают в жилище человека в поисках пропитания. Им нравятся джем, варенье, сахар, крупы. Но на своих крошечных лапках муравьи переносят разные микроорганизмы, в том числе патогенные, живущих в почве.

«Есть еду, по которой пробежали муравьи, примерно то же самое, что есть землю со множеством живущих в ней грибов, бактерий, вирусов. И неважно, насколько маленькую песчинку почвы оставил после себя муравей. Если всё это попадёт в кишечник, проблемы будут большие», — предупреждает Мария Комбарова.

Чем муравьи опасны садовым участкам

Ещё чёрные садовые муравьи, селясь, например, под тротуарной плиткой, разрушают её основание. Это грозит всем малым архитектурным формам. На грядках они могут, строя муравейники, засыпать небольшие растения землёй. Чем больше дождей и влажность, тем выше наросты земли. Стебли и листья из-за этого подгнивают, заражаются бактериальными и грибковыми болезнями. Муравьиная активность может провоцировать фитофтору у картофеля и разные заболевания, например чёрную ножку капусты.

В подземных полостях, изрытых муравьями на сенокосном лугу, могут сломать ноги коровы, овцы, козы. Оказавшиеся в этих подземных полостях корни растений не получают достаточно питания, растения вянут и погибают. А ещё трудолюбивые насекомые закисляют почву, потому что продукты их жизнедеятельности кислые.

В довершение всех бед муравьи пасут тлю, с которой собирают падевый мёд — жидкость с небольшим количеством сахара. Муравьи переносят молодых тлей на новые и новые растения и защищают от хищников. Бороться с тлёй смысла нет, для муравьёв это как пирожное, но они спокойно обойдутся без такого десерта.

Народные методы борьбы с муравьями

Муравьиную кучу можно раскопать, чтобы солнечный свет попал на личинки и яйца. Они быстро погибают на свету. Можно обильно посыпать гнездо золой. У муравья впечатана в гены информация, что запах гари — это пожар, надо бежать. Но они могут уйти и потом вернуться.

Более надёжным способом будет присыпать солью, содой, доломитовой мукой, меловой пудрой — тем, что раскисляет почву и нарушает привычный муравьям микроклимат. Нейтральная почва муравьям не столь нравится, и они уходят. Дополнительно можно на разрытое гнездо положить листья мяты или рубленую зелень чеснока. Их эфирные масла тоже не по вкусу муравьям. Некоторые ещё заливают разворошенное гнездо кипятком, но это уже этический выбор, насколько такое решение гуманно.

«Опытные садоводы специально разводят большие кусты мяты. Раскопав гнездо, они засыпают его мятой, чесноком и чесночными стрелками, чтобы содержащиеся в них эфирные масла выдали мощный химический удар. Но народные методы работают, когда их применяют системно и регулярно на всём участке одновременно», — говорит эксперт.

Научные методы борьбы с муравьями

Специальные противомуравьиные средства воздействуют на нервную систему муравьёв. Она перестаёт нормально работать, муравей дезориентирован и не знает, куда идти и что ему делать. Постепенно муравьи расползаются от гнезда, не едят, не пьют, ничего не делают, и, в конце концов, погибают.

«Муравьи — колониальные существа. Кто-то из них строитель, кто-то из них фуражир, кто-то из них нянечка для муравьиной королевы, а тут рушится всё. Ни нянечек нет, ни поставщиков еды и воды. И всё, колония за 2-3 дня просто погибает», — уточнила Мария Комбарова.

Она добавила, что химические средства против муравьёв не опасны для людей и домашних животных.