Риндзеле – название этого местечка под Тукумсом несколько десятилетий было символом спасения для сотен семей Латвии, отчаявшихся отвратить своих чад от наркотического дурмана. А сейчас, в годину массового увлечения молодежи новомодными, синтетическими ядами, государство не нашло ничего лучшего, как объявить о продаже целительного места с молотка.

«Не является необходимым Министерству здоровья»

Такой вердикт ведомство Хосама Абу Мери («Новое Единство») сделало по отношению комплекса зданий и принадлежащей ему земли в Зентенской волости, Тукумского края. Всего намереваются реализовать 6,8 гектара площади, включая строения «Жилой дом», «Мастерская», «Административно-жилой дом», «Жилой дом», «Здание насосной станции», «Сарай-гараж», «Хлев», «Баня», «Теплица»…

Вот в каком состоянии господский дом находится сейчас. Пресс-фото.

Да, еще через хозяйство проходит высоковольтная линия, там находится маяк для судоходства по близлежащему озеру, и имеется «дижкокс» – отдельно стоящее, охраняемое древо. Универсальная кадастровая стоимость за все про все указана ничтожная: 62 396 евро!

От воспитателя царя до мэра Риги

Поселение сформировалось вокруг усадьбы Риндзеле (Риндзельн). С XIX века имение принадлежало роду Ламбсдорфов.

Сие семейство прибыло в наши края с далекой Вестфалии в XV столетии. Закрепилось в основном в Курляндии. Много дало оно знаменитых представителей:

Густав Матиас фон дер Венге-Ламбсдорф (1745-1828) – пехотный генерал Русской армии, гражданский губернатор Курляндии и личный воспитатель императора Николая I.

Граф Отто фон дер Венге Ламбсдорф – министр экономики ФРГ (1977-1982).

Граф Гаген фон Ламбсдорф (1935 г.р.) – первый посол ФРГ в восстановленной ЛР.

Александр Себастьян Леонс фон дер Венге, граф Ламбсдорф – нынешний посол Германии в России.

Память рода Ламбсдорфов.

Нынешний усадебный дом был построен в 1866 году по проекту архитектора Цейлера в стиле позднего классицизма; несмотря на частичное разрушение в ходе Первой Мировой войны, центральная же часть здания чудесным образом сохранилась.

В числе владельцев Ринзделе, между прочим, была и семья мэра Риги – Джорджа Армистеда. Потом ее перекупило немецкое семейство Криденер, ну а после репатриации остзейцев в 1939 году, имение отошло государству.

Фасад, обращенный к озеру, изначально был украшен ионическим портиком – его следы до сих пор можно обнаружить на уцелевшей части здания в виде полуколонн, примыкающих к центральному ризалиту. Своеобразную, эклектическую ноту в облик здания внесло устройство слуховых окон с островерхими крышами, стилистически диссонировавших с остальной частью постройки.

Так или иначе, для пансионата в приозерной тиши было – самое то. И вот еще в позднесоветские времена, в 1986 году, тут решили создать центр лечения наркоманов! Тогда еще только начали осознавать масштабы проблемы – нашумевший роман Чингиза Айтматова «Плаха» впервые заговорил о данном социальном бедствии.

На деньги Швеции, по программе ООН

Уже в независимой ЛР с 1995 года, Риндзеле переживает расцвет. По стратегическому плану Организации Объединенных Наций, совместно с правительствами Латвии и Швеции, это место выделили для прохождения годичного курса реабилитации.

До 2009 года через Риндзеле прошло, ни много ни мало, 1000 наркоманов! Как рассказывал тогдашний глава центра, доктор Марис Малвесс, особенностью местной терапии было именно отсутствие медикаментов. Лечение трудом, спокойствием, добрым словом… 80% побывавших в Риндзеле к наркотикам – уже не прикасались. Но уже тогда, при первом тяжелом экономическом кризисе, над центром сгустились тучи.

«Где они окажутся?, – рассуждал врач. – На улице. Никто не подумает о последствиях – во сколько закрытие такого центра обойдется обществу, ибо, пока наркоман на реабилитации, он не опасен».

В 2021 году, в годину ковидобесия, комплекс передали обществу Neatkarība Balt – там обещали заботиться о слабых душах. Однако пришли шокирующие новости о принудительном лишении свободы, издевательствах над зависимыми людьми. И центр полностью закрыли, прождав затем 5 лет. Вероятно, искали подходящего покупателя?

«Нецелесообразно использовать для осуществления функций государства или самоуправления», – резюмировало Министерство финансов, коим ныне руководит бывший премьер Марис Кучинскис («Объединенный список»). Но неужели борьба с наркотическим угаром не входит в перечень обязанностей власти?

Эпидемия наркомании

То, что центр борьбы с данным социальным недугом жизненно необходим, указывают все экспертные данные. Уровень употребления психоактивных веществ оценивается примерно в 9% от общего числа жителей – что выше показателей в среднем по Европе. Мы, по сведениям Управления ООН по наркотикам и преступности, уже обогнали такие страны высокоразвитой Западной Европы, как Австрия, Греция, Португалия, Кипр.

В Латвии наиболее распространенным нелегальным веществом остается каннабис (марихуана) – его употребление, а также популярность кокаина стабильно растут. Наркотики чаще всего употребляют мужчины в возрасте от 15 до 34 лет.

Синтетические вещества в Латвии часто продаются в виде смесей неизвестного состава, что повышает риски случайных передозировок. Опасные «коктейли» и синтетика вызывают озабоченность служб здравоохранения. Официальная статистика фиксирует лишь тех, кто обратился за помощью, но, по оценкам экспертов, в Латвии около 40 тысяч человек употребляют запрещенные вещества, из них до 15 000 делают это ЕЖЕДНЕВНО. По данным профильных служб, от передозировок в стране ежегодно умирает около 130–140 человек.

Но это, скорее всего, неважно для местного, медицинского, начальства. Ведь оно так подсело на денюжку!

Наркотики

Основные тенденции и типы наркотиков в Латвии: