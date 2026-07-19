В масштабном исследовании европейских столиц по уровню вегетации (на основе индекса NDVI, фиксирующего плотность растительности со спутников), Рига уверенно занимает 7-е место среди самых «зеленых» столиц ЕС (всего 27).

Перед нами идут: Любляна (Словения) – 75,7%; Загреб (Хорватия) – 69,8%; Вильнюс (Литва) – 63,2%; София (Болгария) – 51,6%; Братислава (Словакия) – 51,5%; Люксембург (Люксембург) – 51,3%.

Но и Рига со своими 50,9% площади, занятыми лесом и парками, выглядит вполне почтенно – если принять во внимание статистическую погрешность, мы принадлежим к 4 городам, где зеленые угодья занимают чуть больше половины территории.

К тому же, по рейтингу TravelBird, мы, со своими 113 кв. км деревьев вообще 3-е в ЕС по уровню зелени на жителя – после Братиславы и Праги.

Рижские урбанисты выделяют не только зеленые, но и синие территории – к ним относят 16,5% площади города, занятые водоемами. Берега рек и озер вносят большой вклад в природное разнообразие, рекреационный потенциал столицы и компенсируют вышеупомянутые метеорологические катаклизмы.

В нашу экосистему входят и семейные огородики (21 локация и 327,7 гектара!), и даже кладбища. В общей сложности, вегетация происходит на 65% Риги!