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На сколько метров имею право? Что полагается заключенному в Латвии 1 240

Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: У заключенных тоже есть свои права

Чтобы существенно приблизиться к международным стандартам, на улучшение инфраструктуры мест заключения потребуется от 40 до 50 млн евро, заявил министр юстиции Эдвард Смилтенс.

н пояснил, что преимуществами современной инфраструктуры в настоящее время пользуется не более трети всей системы мест заключения, в то время как остальные места заключения по-прежнему нуждаются в существенных улучшениях.

"Еще многое предстоит сделать, чтобы места заключения соответствовали международным стандартам, которые предусматривают, что в камере проживают не более двух заключенных и каждому обеспечивается не менее 4,5 квадратных метров жилой площади", - пояснил министр.

Смилтенс отметил, что задача ясна: постепенно увеличивать долю мест лишения свободы, соответствующих современным требованиям безопасности и прав человека, расширяя модернизацию всей системы.

Министр подчеркнул, что места заключения должны способствовать ресоциализации человека, а не повышать риск того, что после освобождения и возвращения в общество он вновь совершит преступление.

По словам министра, с госсекретарем Министерства юстиции Михаилом Папсуевичем уже обсуждались возможности постепенного приближения к этим стандартам, в том числе путем оценки использования модульной инфраструктуры, которая позволила бы быстрее расширять или модернизировать места заключения.

Смилтенс указал, что для существенного приближения к этой цели потребуются финансовые ресурсы в размере не менее 40-50 млн евро.

"Это долгосрочный вклад не только в инфраструктуру тюрем, но и в безопасность общества и более успешную ресоциализацию осужденных", - пояснил министр.

Оценивая полученную Управлением мест заключения статистику о случаях самоубийств в местах заключения, Смилтенс выразил мнение, что все самоубийства предотвратить невозможно, однако опыт развитых стран показывает, что риски можно существенно снизить.

В качестве одного из решений министр указал на использование современных технологий.

"В наши дни доступны сенсоры и решения на базе искусственного интеллекта, которые анализируют модели движений и другие признаки, своевременно предупреждая персонал о возможном риске членовредительства или другого инцидента", - пояснил Смилтенс.

Он подчеркнул, что такие технологии уже существуют и все шире используются в других странах, и в Латвии также необходимо продолжать развитие в этом направлении, уделяя особое внимание местам заключения для несовершеннолетних.

В качестве положительного примера Смилтенс привел новую Лиепайскую тюрьму, пояснив, что используемые в ней технологии и решения показывают направление, в котором должна развиваться вся система мест заключения.

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#права человека #Латвия #безопасность #реформы #технологии #инфраструктура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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