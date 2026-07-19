Работник, заболевший во время основного отпуска, может прервать его и взять неиспользованные дни отпуска позднее, напоминает Трудовая инспекция в любимое время отпусков.

По словам экспертов, работник не может одновременно находиться и в отпуске, и на больничном. Если во время отпуска открывается больничный лист, следует при первой же возможности уведомить об этом работодателя и четко заявить о своем желании прервать отпуск по болезни.

Однако сам по себе больничный лист автоматически отпуск не прерывает. Для этого работник должен сообщить работодателю, что из-за болезни не может использовать отпуск по назначению, и заявить о желании его прервать.

Прерванные дни отпуска не пропадают. После окончания больничного работник может либо сразу использовать оставшиеся дни отпуска, либо договориться с работодателем о том, чтобы взять их в другое время.

Например, если работник заболевает на третий день двухнедельного отпуска, он должен обратиться к врачу, при необходимости открыть больничный лист и уведомить работодателя о своем желании прервать отпуск. В этом случае отпуск приостанавливается на время болезни, а неиспользованные дни сохраняются.