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В Латвии объявлено Оранжевое предупреждение 0 1248

Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ненастье в Латвии

В понедельник, 20 июля на территории Латвии ожидается сильнейший ливень. В Курземе и на севере Видземе осадки выпадут в самом большом количестве - здесь объявлено оранжевое предупреждение!

Днем Латвию с юга будет пересекать циклон, который принесет облачную и дождливую погоду. В западной части и на севере Видземе дождь местами будет очень сильным, также возможна гроза.

Ветер в основном сохранится слабый, но на побережье и в Курземе усилится северо-восточный и восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду, а на Курземском побережье - 20-21 метра в секунду.

Температура воздуха в восточных районах повысится до +20...+24 градусов, а на западе будет прохладнее - не выше +15...+20 градусов.

В Риге ночью ожидается пасмурная погода, временами с прояснениями, без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

Днем небо в столице останется затянутым облаками, во второй половине дня и вечером ожидается дождь, местами сильный, также возможна гроза. Ветер будет слабым, во время грозы - порывистым. Максимальная температура воздуха достигнет +20...+22 градусов.

Больше актуальных подробностей на портале meteo.lv.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #гроза #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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