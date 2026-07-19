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Врач развеяла популярный в Латвии миф об опасности нитратов в овощах 0 391

Наша Латвия
Дата публикации: 19.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нитраты в овощах

Распространенное мнение об исключительной опасности нитратов в овощах является ошибочным, поскольку эти естественные соединения азота не только безопасны, но и приносят пользу организму.

Об этом рассказала врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина.

Специалист отметила, что регулярное употребление растительной пищи укрепляет здоровье сердца и сосудов. Эксперт пояснила, что нитраты необходимы растениям для нормального роста и развития, поэтому они всегда присутствуют в свекле, шпинате и листовой зелени. В тепличных овощах концентрация этих веществ иногда оказывается выше из-за недостатка солнечного света, который требуется для полной переработки полученного азота.

После попадания в организм часть нитратов превращается в оксид азота, способствующий расслаблению сосудов и улучшению кровотока. Именно поэтому свекла и листовая зелень активно изучаются в кардиологии и спортивной медицине для поддержания нормального артериального давления.

Около 90% всех пищевых нитратов человек получает именно из овощей и зелени, что не несет угрозы для здоровья. При этом регулярное употребление таких продуктов помогает контролировать вес и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач настоятельно рекомендовала не отказываться от полезных овощей из-за необоснованных страхов перед словом «нитраты». По ее словам, намного важнее обеспечить себе достаточное количество растительной пищи, чем переживать из-за естественного состава продуктов.

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#врач #овощи #здоровое питание #пищевые добавки #кардиология
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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