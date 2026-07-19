Лишь 12% жителей Латвии знают, что пациентам с диагностированной недостаточностью питательных веществ доступно оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание.

Согласно опросу, 92% респондентов, которые сами столкнулись с онкологическим заболеванием или имеют близких с таким диагнозом, считают полноценное питание важным как во время лечения, так и в период выздоровления.

При этом только 34% этих респондентов заявили, что достаточно информированы о роли питания в лечении онкологических пациентов, тогда как 62% признали свои знания недостаточными.

Опрос также показал, что жители Риги чаще, чем жители малых городов и сельской местности, считают себя хорошо осведомленными о значении питания во время лечения рака.

Отмечается, что понимание признаков недостаточности питательных веществ и их значения для выздоровления пациентов с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями по-прежнему остается недостаточным. Непреднамеренная потеря веса во время лечения рака не является нормой и может свидетельствовать о дефиците питательных веществ, требующем своевременного лечения, пояснил эксперт Дайнис Рудович.

Хотя в последние годы возможности получить оплачиваемое государством медицинское дополнительное питание расширились, опыт пациентов показывает, что такая поддержка не всегда предоставляется своевременно, в понятной форме и на равных условиях.

Чтобы оценить риск недостаточности питательных веществ у себя или близкого человека, следует обратиться к семейному или лечащему врачу, имеющему договор с Национальной службой здравоохранения.