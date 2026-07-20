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Автомобили застревали, пробка растянулась почти на час: временный переезд в Даугавгриве вызвал хаос на дороге (фото) 1 2574

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: застрявший автомобиль
ФОТО: Facebook

В воскресенье вечером, 19 июля, в Даугавгриве временный железнодорожный переезд стал причиной серьезных заторов. По словам очевидцев, как минимум два автомобиля застряли на участке, из-за чего движение в обоих направлениях оказалось практически парализовано, а некоторые машины получили повреждения.

В Даугавгриве временный железнодорожный переезд, оборудованный на время ремонтных работ, вызвал серьезные проблемы для водителей. Особенно сложной ситуация стала вечером в воскресенье, когда жители массово возвращались домой после отдыха на море.

По словам очевидцев, практически друг за другом на переезде застряли как минимум два автомобиля. В результате быстро образовалась длинная пробка в обоих направлениях, в которой оказался и общественный транспорт.

«Две машины подряд застряли. Пробка была почти на час. Стояли автомобили в обоих направлениях, в том числе общественный транспорт», — рассказала одна из местных жительниц.

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях, временный переезд был засыпан крупным щебнем. Многие водители отмечают, что особенно трудно было преодолеть этот участок автомобилям с небольшим дорожным просветом.

749629374_4547060582281518_7022151093839156863_n.jpg Фото из группы в Facebook "Daugavgrīva / Bolderāja / Усть-Двинск / Болдерая".

Один из комментаторов рассказал, что еще до этого на переезде серьезно пострадал Audi A6 со шведскими регистрационными номерами.

«После попытки проехать вся дорога была залита моторным маслом — машина осталась без масла в двигателе», — написал очевидец.

Жители критикуют организацию временного переезда, считая, что он оказался неподготовленным к интенсивному движению автомобилей.

«Вместо ремонта просто накидали камней. Складывается впечатление, что о водителях вспоминают в последнюю очередь», — отметил один из пользователей социальных сетей.

По словам другой жительницы, вскоре покрытие переезда изменили: вместо щебня появились бетонные плиты. Однако, по ее оценке, проезжать участок легче не стало.

748787261_36905449299103087_6225036802428876903_n.jpg Фото из группы в Facebook "Daugavgrīva / Bolderāja / Усть-Двинск / Болдерая".

Некоторые очевидцы также утверждают, что часть водителей пыталась объехать проблемное место по велосипедной дорожке, создавая опасность для велосипедистов и пешеходов.

В комментариях многие задаются вопросом, почему на время ремонта не был оборудован более удобный временный настил, например из дерева или резиновых плит, который позволил бы безопасно пересекать железнодорожные пути.

Позже появилась официальная информация о ходе работ. Координатор микрорайонов Гайдис Балодис сообщил, что в ночь на 20 июля подрядчик по заказу Управления Рижского свободного порта уложил на переезде железобетонные плиты.

Полностью завершить реконструкцию планируется к середине августа. Проект предусматривает капитальный ремонт железнодорожного переезда: замену рельсов, шпал и балластного слоя, строительство новой системы сигнализации, а также устройство нового покрытия из железобетонных плит.

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На время работ движение организовано по одной полосе в каждом направлении. При необходимости транспортные потоки будут регулироваться вручную.

Как отмечают ответственные службы, переезд эксплуатируется уже более 80 лет. За это время покрытие серьезно износилось, были повреждены шпалы, а из-за отсутствия системы отвода дождевой воды произошло проседание основания дороги.

По оценке организаторов проекта, после завершения реконструкции переезд станет более безопасным и удобным для автомобилистов.

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#социальные сети #автомобили #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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