Пожар высшей категории сложности, в результате которого погиб бывший уникальный завод Straume, разгорелся на улице Карля Улманя. Названной в честь того самого премьера, президента и Вадониса, который создал независимую Латвию, а потом ее так бездарно похерил. Совпадение? Не думаю…

В социальных сетях громадный дым, видный из пол-Риги, тут же оброс конспирологическими теориями. Дескать, горело производство дронов.

На самом деле, разумеется, для выпуска беспилотников подобное здание не подходило категорически – их делают в новых, просторных, цехах, на окраинах нашей столицы и за ее административными границами. Хотя сам ход мыслей сетевых комментаторов подчиняется определенной логике – ведь Москва уже объявила, что готова наносить удары по инфраструктуре БПЛА, не считаясь с суверенитетом свободолюбивых государств ЕС и НАТО!

Одним из первых распоряжений властей, кстати, было запрещение полетов дронов во время ликвидации пожара – и то сказать, ведь получающиеся картинки имели крайне дестабилизирующее воздействие на национальное, оборонное, сознание…

Опасность разрыва производства

«О мерах по укреплению защиты активно действующих производств от угроз, исходящих от беспилотных средств» – документ под таким названием выпустило в июле правительство Латвии. Подготовленный министром экономики Викторсом Валайнисом (Союз «зеленых» и крестьян), указывает, что ряд отраслей народного хозяйства ЛР – «особенно чувствительны к угрозам, создаваемым беспилотными средствами, поскольку их работа основана на непрерывных или технологически взаимосвязанных производственных процессах, препятствование которым может привести к существенным сбоям в работе».

Экономическое ведомство констатирует:

«Перерыв или дестабилизация производственного цикла на таких объектах может привести не только к прямым убыткам для конкретного коммерсанта, но и повлиять на цепочки поставок, деятельность связанных отраслей и более широкую народнохозяйственную среду. Защита таких объектов, как следствие, является также вопросом экономической устойчивости и интересов государства, при этом в случае существенных нарушений может быть затронута и доступность критически важных товаров и услуг, что, в свою очередь, может привести к рискам для безопасности государства и функционирования общества в целом».

Ну казалось бы – вдали от ЛР идут сражения в никому, по сути, уже давно не нужных промзонах Донбасса, а наше какое дело? Ан нет, вышли со своей решительной поддержкой Украины. Теперь – расхлебываем. Кто бы мог подумать даже 4 года назад, что на высшем уровне исполнительной власти республики будут обсуждаться потенциальные налеты врага…

ПВО – в частные руки?

В документе, который рассматривался Кабинетом Министров на минувшей неделе, подчеркивается важнейшая роль бизнеса в устранении угрозы.

«Введение решения предусматривает постепенный подход, в первую очередь укрепляя элементы пассивной защиты – детекцию, оборот информации и сотрудничество с государственными органами, а на следующем этапе предусмотрев постепенное укрепление возможностей активного противодействия коммерсантов».

«Обороноспособность коммерсантов развивается не только в пассивном, но и в перспективе активном направлении, обеспечивая постепенное и контролируемое укрепление соответствующих возможностей».

В списки важных для Латвии производств внесут тех, кто:

На протяжении 3 лет имел оборот от 20 млн евро и выше;

Задействовал более 50 работников;

Связан с государственными резервами, о чем есть справка казенного ООО Possessor;

Работает в ВПК, о чем есть отзыв Министерства обороны;

Имеет статус приоритета от Латвийского агентства инвестиций и развития.

«Таким образом, важное значение имела бы способность коммерсантов своевременно получать, структурировано передавать и интегрировать информацию с информационными системами государственных органов. Если такой оборот информации не обеспечен, эффективность защиты сохраняется ограниченной и в случаях, когда государственные структуры обладают необходимыми правовыми инструментами и оперативными способностями.

В то же время активная нейтрализация беспилотных средств связана с повышенными рисками. Несоразмерное или технически неточное воздействие может вызвать неконтролируемое падение устройства, создать угрозу безопасности людей, причинить имущественный ущерб или нарушить радиосвязь. Эти риски особенно растут в ситуациях, когда не ясно оснащение беспилотного воздушного судна или цель полета, поэтому децентрализация активного противодействия частному сектору оценивается как подход высокого риска».

Совместить системы

В видении министра Валайниса, предприниматели с помощью закупленных ими средств обнаружения БПЛА, будут идентифицировать данные объекты, и передавать сведения в общую сеть национальной обороны. Впрочем, как – пока неясно. «В данное время не существует единый механизм», – признается в документе.

Предприниматели могли бы помочь также с созданием закрытых для дронов зон над своими производствами – дабы не ждать возгорания, как на К.Улманя гатве, а предупредить всех, чтобы не летали, например, у лесопилки или молокозавода, или что у нас там еще может иметь 20-миллионный оборот за 3 года.

Если ранее непозволительными для дронов были лишь области чисто военного или административного плана (в Юрмале, к примеру, нельзя было запускать электрических питомцев у дачи Ринкевичса в Дубултах), то ныне почти по всей ЛР установят такие запреты.

В Латвии в скором времени изменят Закон о национальной безопасности, Закон об электронной связи, Закон об охранной деятельности и Правила Кабинета Министров N 628 «Порядок использования специальных радиоприборов».