Фонендоскоп и деньги
На общественное обсуждение вынесли соответствующий законопроект.
Латвийское ТВ сегодня вечером сообщило о готовящихся изменениях в системе продления больничных листов.
Длительные листки нетрудоспособности можно было бы продлить без заключения Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности. Такие изменения в законе предлагает Министерство благосостояния. Изменения предусматривают, что в случае, если период восстановления трудоспособности длится более 26 недель, или более полугода, то период выплаты пособия по болезни мог бы продлить и семейный врач по заключению другого врача-специалиста, не спрашивая заключения комиссии.
Когда больничный лист достигает 26 недель или полугода, то для его продления сейчас нужно получить заключение Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности — с целью проведения независимой медицинской экспертизы, оценки состояния здоровья пациента и прогнозирования, когда человек сможет выздороветь и вернуться на работу.
Теперь Министерство благосостояния предлагает изменения в закон, предусматривающие отказ от независимого заключения комиссии, позволяющие продлить больничный лист и семейному врачу, если будет получено заключение другого врача-специалиста не старше 60 дней и в котором обоснована необходимость продления больничного листа. Это сделано со ссылкой на изученные Госконтролем и рекомендации.
"Ревизоры изучили, что эксперты Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности на самом деле выполняют нехарактерную для себя функцию. И при той большой загрузке, которая установлена для комиссии законодательством, это в 2009 году политически поставленная дополнительная задача", - сказал в интервью ЛТВ директор департамента социальных услуг и политики инвалидности министерства Алдис Дудиньш.
В 2009 году, как вспоминает руководитель Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности Дайна Грабе, комиссию привлекли, чтобы контролировать количество выданных на тот момент больничных листов и выплаченных пособий. Сейчас в год комиссия готовит около 5500 заключений о продлении листков нетрудоспособности.
То есть примерно столько людей в год обращаются за заключением, которое позволило бы или не позволило бы болеть больше полугода. Кроме того, комиссия проводит экспертизы инвалидности и устанавливает статус инвалидности, что является основной задачей учреждения.
"Сейчас Госконтроль тоже пришел к выводу, что у нас перегрузка. Рассчитываем, что у нас работают врачи. Они также работают вне нашего учреждения, получают квалификацию, также консультируют клиентов, лечат. Вовлечены обе стороны и, как следствие, конечно, есть недовольство и на одной стороне, что велик объем и загруженность, и также клиент, который не может дождаться соответствующих решений и заключений", - отметил Грабе.
Законопроект теперь передан на публичное обсуждение, которое продлится до следующего понедельника. Затем его рассмотрят в правительстве и еще проголосуют в Сейме. Если изменения поддержат, то с 1 июля следующего года до конца 2028 года в качестве пилотного проекта врачи смогут продлить больничный лист без заключения экспертов. Если существенного увеличения количества длительных листков нетрудоспособности не констатировано, то новый порядок можно было бы предложить ввести постоянно."
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