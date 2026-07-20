«Хочу поднять вопрос о паллиативной помощи. Такая помощь может понадобиться любому человеку и любой семье – ведь, как говорится, все мы под Богом ходим. И вот ситуация, с которой столкнулась я, помогая своим знакомым – опишу ее схематично.

Итак, одинокому лежачему больному требуется паллиативная помощь. При этом он, мягко говоря, не в себе – соответственно, не может принимать решения самостоятельно. Человек находится в больнице, его кормят через зонд, однако в больнице не могут держать бесконечно. В какой-то момент его близкие (пожилые люди) узнают, что через пару недель планируется его выписать, и понимают, что единственное, на что можно надеяться сейчас – что социальный работник будет навещать его три раза в неделю. И всё!

Близкие в панике – никто не знает, что с ним делать дома, и, как за ним ухаживать. Ни в их семье, ни в их окружении нет специалиста, обученного уходу за такими пациентами!

Понятно, что человека нужно поместить в специализированное учреждение. Но, во-первых, в такие учреждения есть очереди. Во-вторых, в заявлении нужно сразу указать конкретное учреждение, поскольку подать заявку можно только на одно место в очереди. В-третьих, для того чтобы встать в очередь, требуется справка от семейного врача и собственное заявление человека. Однако из-за утраты физических и ментальных способностей человек больше не может ничего подписывать. Доверенность, которая позволила бы кому-либо действовать от его имени, не оформлена – он не подумал об этом заранее.

С большим трудом нам удалось выяснить, что в таких случаях заявление могут подписать три сотрудника больницы. Однако эту информацию нам пришлось выяснять самостоятельно – никто в больнице нам об этом не сообщил, хотя там есть социальный работник. Также никто никогда не сообщал нам о том, что в подобных случаях может быть назначен временный опекун.

Почему бы не составить пошаговую инструкцию, где был бы четко расписан алгоритм действий в подобных случаях? С контактной информацией, графиком работы, адресами и другой важной информацией для всех необходимых служб? Ведь люди и без того в стрессе, – а в социальных службах (увы, знаю по опыту), – далеко не всегда и не все сотрудники утруждают себя, чтобы внятно и четко разъяснить, что нужно делать в той или иной сложной ситуации...»

Отвечает заместитель руководителя Рижской социальной службы Рута Чайка:

– Если человек, нуждающийся в социальной помощи, находится в больнице, он или его близкие могут связаться с социальным работником больницы. Социальный работник предоставит необходимую информацию, поможет с подачей заявления, скоординирует необходимые действия и отправит документы в Рижскую социальную службу. Социальный работник также объяснит, какие социальные услуги, пособия и меры поддержки человек может получить как от самоуправления, так и от государства.

Если человеку необходима информация для дальнейших действий, для направления к соответствующему специалисту и т. д. СРОЧНО – он может позвонить по справочному номеру Рижской социальной службы 67105048 или по единому бесплатному номеру 1201: в этом случае проблема может быть решена максимально оперативно (поскольку есть возможность уточнить необходимые детали из первоисточника).

В случае, если возникают жалобы на действия (или бездействие) конкретного социального работника, просим сообщать об этом Рижской социальной службе по телефону 67105048.