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И даже Ламин Ямаль: вы не поверите, сколько тезок футбольных кумиров в Латвии 0 157

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
LETA
Изображение к статье: Ямаль

В преддверии финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подсчитало, сколько тезок футбольных звезд зарегистрировано в латвийском Регистре физических лиц.

В результате подсчета выяснилось, что в Латвии проживают шестнадцать мужчин с именем Лионель и тринадцать мужчин с именем Микель - именно так зовут главных бомбардиров обеих сборных, Лионеля Месси и Микеля Оярсабаля.

Согласно данным PMLP, для пятнадцати человек имя Лионель является единственным или первым, а еще у одного человека оно записано третьим. В свою очередь, имя Микель является первым или единственным для одиннадцати человек, а еще для двоих - вторым.

Кроме того, в Латвии зарегистрирован один человек с именем Ламин Ямаль - в честь восходящей звезды испанского футбола.

Также в стране проживают восемь тезок француза Килиана Мбаппе, два Эрлинга (как норвежский бомбардир Холанд) и тридцать два Роналду - в честь легендарного португальского нападающего.

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#футбол #Латвия #чемпионат мира #Роналду
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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