В преддверии финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Испании Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) подсчитало, сколько тезок футбольных звезд зарегистрировано в латвийском Регистре физических лиц.

В результате подсчета выяснилось, что в Латвии проживают шестнадцать мужчин с именем Лионель и тринадцать мужчин с именем Микель - именно так зовут главных бомбардиров обеих сборных, Лионеля Месси и Микеля Оярсабаля.

Согласно данным PMLP, для пятнадцати человек имя Лионель является единственным или первым, а еще у одного человека оно записано третьим. В свою очередь, имя Микель является первым или единственным для одиннадцати человек, а еще для двоих - вторым.

Кроме того, в Латвии зарегистрирован один человек с именем Ламин Ямаль - в честь восходящей звезды испанского футбола.

Также в стране проживают восемь тезок француза Килиана Мбаппе, два Эрлинга (как норвежский бомбардир Холанд) и тридцать два Роналду - в честь легендарного португальского нападающего.