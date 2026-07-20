«Внешние факторы несомненно влияют на экономику Латвии, но они не могут служить оправданием того, что мы сами не выполняем свои домашние задания. Напротив, чем сложнее внешняя среда, тем важнее привести в порядок то, что находится под нашим собственным контролем. Сейчас сигналы очень четкие. Прогнозы роста ВВП снижены, Министерство финансов прогнозирует, что в 2030 году фискальное пространство может достигнуть уже минус 936 миллионов евро, в то же время в решениях правительства и документах планирования уже сейчас взяты обязательства без финансового покрытия на сумму около 550 миллионов евро в 2027 году. То есть проблема не только в будущем, она складывается уже сегодня.

Поэтому LDDK последовательно призвала правительство критически оценивать государственные расходы и сделать публичное управление более эффективным. Мы указали и на возможности уменьшения бюрократии, и на нецелесообразные траты, и на необходимость пересмотра функций государства — их необходимости, дублирования. К сожалению, прогресс оказался гораздо медленнее, чем ожидали предприниматели.

За последние пять лет публичные расходы выросли примерно на семь миллиардов евро. Расходы правительственного сектора достигают 46,1% ВВП — это по-прежнему самый высокий показатель в государствах Балтии. Сократив удельный вес публичных расходов на 2%, они составили бы 900 миллионов евро, которые можно направить на приоритеты. В свою очередь, число занятых в публичном секторе более десяти лет существенно не меняется, хотя регулярно говорят об эффективизации госуправления, пересмотре функций, внедрении технологий и ликвидации длительных вакансий».

Решение о ликвидации длительных вакансий было включено в проект постановления правительства г-жи Силини, напомнил бывший звездный футболист. По словам К.Горкшса, «предвыборный период не должен стать поводом откладывать необходимые решения».

«Возникает ситуация, что в предложении все слова правильные - «сократим расходы», «ограничим слишком стремительный рост зарплат», «уменьшим бюрократию на 25%», а в реальности ничтожные результаты упаковываются в блестящие обертки, невыполненные домашние задания просто накапливаются, и каждый следующий бюджет становится все сложнее. Сейчас важнее всего не допустить ситуации, где к геополитической напряженности добавляется фискальная и социальная напряженность в Латвии. Поэтому правительство должно начать с того, что оно может сделать само, и пересмотреть функции и расходы центрального аппарата, министерств и госучреждений, отказаться от менее приоритетных трат и добиться гораздо более эффективного использования публичных денег. Это вопрос не только бюджета. Это вопрос о способности государства сохранять конкурентоспособность, доверие и социальную стабильность в то время, когда внешних вызовов становится все больше».