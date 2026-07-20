Генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Каспарс Горкшс упрекнул руководство страны в отсутствии политической воли к сокращению расходов.
«Внешние факторы несомненно влияют на экономику Латвии, но они не могут служить оправданием того, что мы сами не выполняем свои домашние задания. Напротив, чем сложнее внешняя среда, тем важнее привести в порядок то, что находится под нашим собственным контролем. Сейчас сигналы очень четкие. Прогнозы роста ВВП снижены, Министерство финансов прогнозирует, что в 2030 году фискальное пространство может достигнуть уже минус 936 миллионов евро, в то же время в решениях правительства и документах планирования уже сейчас взяты обязательства без финансового покрытия на сумму около 550 миллионов евро в 2027 году. То есть проблема не только в будущем, она складывается уже сегодня.
Поэтому LDDK последовательно призвала правительство критически оценивать государственные расходы и сделать публичное управление более эффективным. Мы указали и на возможности уменьшения бюрократии, и на нецелесообразные траты, и на необходимость пересмотра функций государства — их необходимости, дублирования. К сожалению, прогресс оказался гораздо медленнее, чем ожидали предприниматели.
За последние пять лет публичные расходы выросли примерно на семь миллиардов евро. Расходы правительственного сектора достигают 46,1% ВВП — это по-прежнему самый высокий показатель в государствах Балтии. Сократив удельный вес публичных расходов на 2%, они составили бы 900 миллионов евро, которые можно направить на приоритеты. В свою очередь, число занятых в публичном секторе более десяти лет существенно не меняется, хотя регулярно говорят об эффективизации госуправления, пересмотре функций, внедрении технологий и ликвидации длительных вакансий».
Решение о ликвидации длительных вакансий было включено в проект постановления правительства г-жи Силини, напомнил бывший звездный футболист. По словам К.Горкшса, «предвыборный период не должен стать поводом откладывать необходимые решения».
«Возникает ситуация, что в предложении все слова правильные - «сократим расходы», «ограничим слишком стремительный рост зарплат», «уменьшим бюрократию на 25%», а в реальности ничтожные результаты упаковываются в блестящие обертки, невыполненные домашние задания просто накапливаются, и каждый следующий бюджет становится все сложнее. Сейчас важнее всего не допустить ситуации, где к геополитической напряженности добавляется фискальная и социальная напряженность в Латвии. Поэтому правительство должно начать с того, что оно может сделать само, и пересмотреть функции и расходы центрального аппарата, министерств и госучреждений, отказаться от менее приоритетных трат и добиться гораздо более эффективного использования публичных денег. Это вопрос не только бюджета. Это вопрос о способности государства сохранять конкурентоспособность, доверие и социальную стабильность в то время, когда внешних вызовов становится все больше».
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