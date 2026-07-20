Как известно, теперь кандидаты в депутаты обязаны предоставлять о себе более расширенную информацию, которая включает и имущественное состояние, включая транспортные средства.

И, как оказалось, среди претендентов на работу в парламенте есть и обладатели эксклюзивных машин и машин премиум-класса, и владельцы тракторов и другой спецтехники.

Если взять действующих политиков, то одним из лидеров по количеству имеющихся в собственности или во владении транспортных средств является... премьер Андрис Кулбергс - известный заядлый автолюбитель, который и в политику пришел из автобизнеса.

Наряду с двумя мотоциклами и моторной лодкой, главе правительства принадлежат и имеющий статус исторического авто Dodge 1973-го года, и Mitsubishi Lancer evolution 1999-го, и электрический BMW 2021-го года. Но самый ценный экземпляр в коллекции премьера - Alfa Romeo 1939-го года выпуска!

Большим автопарком может похвастаться и депутат Сейма Андрейс Целяпитерс, который задекларировал и два Volvo XC 90, и VW Sharan, и Volvo C303 1979-го года, и Audi 1990-го, и Жигули 1985-го.. Также в собственности парламентария сельскохозяйственный самоход, 5 тракторов и прицеп.

Один кандидаты в депутаты тоже является обладателем исторического авто - Opel 1939-го года!

Примечательно, что один из кандидатов в депутаты также задекларировал автомобиль Жигули (ВАЗ) 1978-го года.

Кандидат 1977-го года рождения задекларировал новенький Porsche Macan turbo, а еще один потенциальный депутат написал, что является счастливым обладателем машины 2026-го года выпуска - Audi Q7.

Кандидат в депутаты 1967-го года рождения владеет автомобилем ВАЗ 1974-го года выпуска, двумя автомобилями Škoda 2011-го и 2021-го годов, автомобилем Opel 1997-го года рождения.

Один из кандидатов в депутаты, адвокат по профессии явно является поклонником подержанных машин премиум-класса - Bentley Continental и Porsche 2006-го года и Mercedes 1992-го года.