Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Даугавпилсском шоссе вводят новые ограничения: где водителей ждут пробки 0 295

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машина со знаками объезда

С понедельника в Икшкиле начинают действовать новые ограничения движения из-за реконструкции Даугавпилсского шоссе. Водителям стоит заранее планировать маршрут: на одном из самых загруженных участков изменится схема проезда, а часть съездов будет закрыта.

Как сообщили в Latvijas valsts ceļi, на время работ движение по Даугавпилсскому шоссе в районе Икшкиле будет организовано только по одной полосе в каждом направлении. Из-за этого в часы пик возможны заторы и увеличение времени в пути.

Кроме того, закрывается один из съездов в Икшкиле. Для разворота в сторону Огре водителям придется воспользоваться перекрестком с улицей Кадикю, а в направлении Риги — специальным разворотом у парковок за Икшкиле.

Изменения коснутся и пешеходов. Подземные тоннели под Даугавпилсским шоссе на время ремонта будут закрыты, поэтому перейти магистраль можно будет только по улице Сколас под путепроводом.

Такие изменения обычно вводятся на весь период реконструкции, поэтому привычные маршруты как автомобилистам, так и пешеходам придется временно скорректировать.

В общей сложности сейчас дорожные работы ведутся на 71 участке государственных дорог по всей Латвии. Наиболее серьезные ограничения сохраняются на Даугавпилсском шоссе между Госпори и Ницгале, где из-за нескольких временных светофоров проезд занимает около 40 минут. Еще один проблемный участок расположен между Калнишки и Любасте — здесь задержка может достигать 25 минут.

Сложности ожидают и водителей на Лиепайском шоссе между Блидене и Братским кладбищем у Пурвакрогса, где действуют временные светофоры, ограничения скорости и локальные сужения дороги. Дополнительные задержки возможны и на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги.

В Latvijas valsts ceļi рекомендуют заранее учитывать дорожные ограничения при планировании поездок, особенно если маршрут проходит через участки, где продолжается ремонт.

×
Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #пробки #реконструкция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рождаемость в Латвии остается на низком уровне
Изображение к статье: Муравьи атакуют
Изображение к статье: Ненастье в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей
Дом и сад
Изображение к статье: Семья Джей Ди Вэнса.
В мире
Изображение к статье: Два способа ускорить созревание томатов
Дом и сад
Изображение к статье: Ормузский пролив.
В мире
Изображение к статье: 5 вещей в доме мужчины, которые могут свидетельствовать о его готовности к отношениям
Люблю!
Изображение к статье: Секретный способ засолки сала: делаем так
Еда и рецепты
Изображение к статье: Что делать, если огурцы растут «крючками» или желтеют на стадии завязей
Дом и сад
Изображение к статье: Семья Джей Ди Вэнса.
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео