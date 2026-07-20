С понедельника в Икшкиле начинают действовать новые ограничения движения из-за реконструкции Даугавпилсского шоссе. Водителям стоит заранее планировать маршрут: на одном из самых загруженных участков изменится схема проезда, а часть съездов будет закрыта.

Как сообщили в Latvijas valsts ceļi, на время работ движение по Даугавпилсскому шоссе в районе Икшкиле будет организовано только по одной полосе в каждом направлении. Из-за этого в часы пик возможны заторы и увеличение времени в пути.

Кроме того, закрывается один из съездов в Икшкиле. Для разворота в сторону Огре водителям придется воспользоваться перекрестком с улицей Кадикю, а в направлении Риги — специальным разворотом у парковок за Икшкиле.

Изменения коснутся и пешеходов. Подземные тоннели под Даугавпилсским шоссе на время ремонта будут закрыты, поэтому перейти магистраль можно будет только по улице Сколас под путепроводом.

Такие изменения обычно вводятся на весь период реконструкции, поэтому привычные маршруты как автомобилистам, так и пешеходам придется временно скорректировать.

В общей сложности сейчас дорожные работы ведутся на 71 участке государственных дорог по всей Латвии. Наиболее серьезные ограничения сохраняются на Даугавпилсском шоссе между Госпори и Ницгале, где из-за нескольких временных светофоров проезд занимает около 40 минут. Еще один проблемный участок расположен между Калнишки и Любасте — здесь задержка может достигать 25 минут.

Сложности ожидают и водителей на Лиепайском шоссе между Блидене и Братским кладбищем у Пурвакрогса, где действуют временные светофоры, ограничения скорости и локальные сужения дороги. Дополнительные задержки возможны и на транспортной развязке Даугавпилсской объездной дороги.

В Latvijas valsts ceļi рекомендуют заранее учитывать дорожные ограничения при планировании поездок, особенно если маршрут проходит через участки, где продолжается ремонт.