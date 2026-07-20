В понедельник погода в Латвии резко ухудшится. Вместе с циклоном в страну придут сильные дожди, грозы и порывистый ветер, а в ряде регионов уже объявлен оранжевый уровень предупреждения из-за риска подтоплений и других последствий непогоды.

С утра осадки начнут распространяться по стране с юга. Во многих районах ожидаются сильные ливни с грозами, а небо в течение дня полностью затянут облака.

Температура воздуха останется сравнительно высокой и составит от +17 градусов на юге Курземе до +25 градусов в отдельных районах Латгале и восточной части Видземе. Ветер в целом будет слабым, однако на побережье Северной Курземе возможны порывы северо-восточного ветра до 16 метров в секунду.

В Риге дождь прогнозируется во второй половине дня. Синоптики не исключают сильных ливней и гроз, при этом до начала осадков воздух успеет прогреться примерно до +22 градусов.

Причиной ухудшения погоды станет циклон, который приближается к Латвии с юга. Именно он принесет наиболее интенсивные осадки в течение дня.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Курземе и на севере Видземе. Для этих регионов Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, которое будет действовать с 11:00 до полуночи.

Это означает, что сильные осадки могут привести не только к локальным неудобствам, но и к нарушениям в работе инфраструктуры. Возможны подтопления низин и пойм рек, переполнение ливневой канализации, размывы дорог и ухудшение дорожной обстановки из-за плохой видимости и аквапланирования.

В отдельных местах не исключены перебои с электроснабжением, водоснабжением и связью. Во время сильных ливней водителям стоит быть особенно осторожными, а жителям — следить за обновлением прогнозов и предупреждений.

При возникновении опасных ситуаций жителей призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112. Если прогнозы оправдаются, понедельник может стать одним из самых дождливых дней последних недель.