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На Латвию идет циклон: где сегодня ожидаются самые сильные ливни и грозы 0 890

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дождь в парке
ФОТО: LETA

В понедельник погода в Латвии резко ухудшится. Вместе с циклоном в страну придут сильные дожди, грозы и порывистый ветер, а в ряде регионов уже объявлен оранжевый уровень предупреждения из-за риска подтоплений и других последствий непогоды.

С утра осадки начнут распространяться по стране с юга. Во многих районах ожидаются сильные ливни с грозами, а небо в течение дня полностью затянут облака.

Температура воздуха останется сравнительно высокой и составит от +17 градусов на юге Курземе до +25 градусов в отдельных районах Латгале и восточной части Видземе. Ветер в целом будет слабым, однако на побережье Северной Курземе возможны порывы северо-восточного ветра до 16 метров в секунду.

В Риге дождь прогнозируется во второй половине дня. Синоптики не исключают сильных ливней и гроз, при этом до начала осадков воздух успеет прогреться примерно до +22 градусов.

Причиной ухудшения погоды станет циклон, который приближается к Латвии с юга. Именно он принесет наиболее интенсивные осадки в течение дня.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Курземе и на севере Видземе. Для этих регионов Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение, которое будет действовать с 11:00 до полуночи.

Это означает, что сильные осадки могут привести не только к локальным неудобствам, но и к нарушениям в работе инфраструктуры. Возможны подтопления низин и пойм рек, переполнение ливневой канализации, размывы дорог и ухудшение дорожной обстановки из-за плохой видимости и аквапланирования.

В отдельных местах не исключены перебои с электроснабжением, водоснабжением и связью. Во время сильных ливней водителям стоит быть особенно осторожными, а жителям — следить за обновлением прогнозов и предупреждений.

При возникновении опасных ситуаций жителей призывают незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112. Если прогнозы оправдаются, понедельник может стать одним из самых дождливых дней последних недель.

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#погода #Латвия #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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