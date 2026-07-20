Много недостатков есть у нашего города – но одного несомненного достоинства у него не отнимешь. Латвийская метрополия – очень зеленая, и это понимаешь, в особенности, когда переносишься в другие города, представляющие каменные джунгли.

А у нас – либо парк, либо лес в шаговой доступности. Ну и деревья под окнами!

Нужна защита от жары и осадков

Комитет по городскому развитию Рижской Думы рассматривал План озеленения на 2027-2031 гг. как раз в то время, когда город накрыл зной. Так и не скажешь, что средняя годовая температура в городе +8,5 градуса Цельсия, а самая жаркая была зафиксирована аж 15 июля 1884 года, +34,5, когда в годину императора Александра III ни о каком глобальном потеплении не знали.

Вот что засвидетельствовали в рассматриваемом документе: «В последние годы в Риге наблюдалось несколько волн жары. Они негативно сказываются на здоровье людей, представляя особую угрозу для наиболее уязвимых групп населения (младенцев и беременных женщин, пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, бездомных, а также людей с инвалидностью или зависимостями). Экстремальная жара также неблагоприятно влияет на работников тех сфер, где деятельность ведется преимущественно на открытом воздухе, например, в строительстве, туризме и службах экстренного реагирования.

Сильная жара может привести к повреждению объектов городской инфраструктуры, включая улицы, мосты, железнодорожные пути и линии электропередачи. Для снижения температуры воздуха в городе во время волн тепла улицы поливают водой.

На карте Риги, составленной на основе спутниковых данных, показана текущая ситуация с «островами тепла» в городской черте. Карта выделяет зоны с умеренным эффектом островов тепла (занимающие 17% территории города) и зоны с ярко выраженным эффектом (4% территории). Выраженные острова тепла наблюдаются в районах с плотной застройкой и в промышленных зонах. Соответственно, такие зоны отсутствуют в районах с низкой плотностью застройки и наличием «зеленой инфраструктуры», а также на природных территориях, в зеленых насаждениях и у водоемов».

Кстати, о воде: именно естественные почвы под зелеными насаждениями лучше всего впитывают влагу от становящихся все более обильными осадков. Изменения климата в сторону теплого и влажного, критически воздействуют на не приспособленную для подобных «тропических» ливней столичную канализацию, в то же время для лесов и парков Риги это только приятная поливка.

Не рубите дерева!

Рижские урбанисты выделяют не только зеленые, но и синие территории – к ним относят 16,5% площади города, занятые водоемами. Берега рек и озер вносят большой вклад в природное разнообразие, рекреационный потенциал столицы и компенсируют вышеупомянутые метеорологические катаклизмы. В нашу экосистему входят и семейные огородики (21 локация и 327,7 гектара!), и даже кладбища. В общей сложности, вегетация происходит на 65% Риги!

В этих местах нужно срочно вести озеленение. Инфографика - riga.lv

С другой стороны, в Центре, Старом городе, окрестностях Гризинькалнс и Авоты, местные озеленители обнаружили существенный недостаток растительности. Всего в столице насчитали 186 проблемных мест, и в особенности они распространены в бывших промзонах, где ныне сосредоточены торговые, таможенные склады. Жарким летом там – просто ад.

Специалисты бьют тревогу: «По сравнению с планом территориального развития Риги 1995 года площадь природных и зеленых зон сократилась на треть – с 11 252 гектаров в 1995 году до 7 918 гектаров сегодня. Десять процентов территории Риги утратили статус природных и зеленых зон».

Как нередко бывает при столичном строительстве, даже высокие побуждения – типа прокладывания велодорожки (призвана сократить выбросы вредных веществ!), приводят к вырубке деревьев. К счастью, общество весьма остро и оперативно реагирует на такие сигналы, и девелоперы, как правило, высаживают новую флору – правда, пройдут еще многие годы, пока молодые деревья войдут в силу и начнут поглощать этот CO2!

Деревья вместо асфальта

В последние годы, когда градоначальники меняются с такой быстротой, что их очередность забываешь (с 2019 года у нас уже пятый мэр!), все чаще стало внедряться некое микроозеленение. Речь идет об установке на улицах Центра кадок с деревцами, либо с выращиванием травы между трамвайными путями – как это сделано, например, на ул. Ластадияс у рынка. Подобные решения грешат некоторой искусственностью – подобные фрагменты нуждаются в постоянном мониторинге, поливке, иначе станут сухими и жалкими.

Особенностью городской зеленой инфраструктуры стали и возрождаемые луга – с 2021 года их появилось 42, с общей площадью 13,7 гектара. Судя по той картине, которую автор наблюдает в спальных жилмассивах, владельцы частных земельных участков также теперь не заморачиваются покосом травы, выращивая ее буквально по пояс. Власти штрафовать не будут.

В плане до 2030 года предполагается создание зеленых зон, которые так и именуются – микропарки. Делать их будут преимущественно в Центре. Примером тому может служить набережная генерала Радзиня от квартала «спикеров» до Железнодорожного моста.

Над открытыми пространствами будут делать т.н. зеленые крыши – рамы, увитые растениями, хотя и экстенсивными, но дающими тень. Специалисты-арбористы, ухаживающие за деревьями, давно оперируют понятием проекции кроны – это граница максимального разрастания ветвей дерева, спроецированная на поверхность земли; площадь участка под деревом, куда не падают прямые солнечные лучи из-за листвы.

В ближайшем будущем предполагается также еще одна новация – состав противообледенительной смеси, которая наносится зимой на улицы, изменят, и с 80% хлорида натрия (поваренной соли), уменьшат до 20%, что позитивно повлияет на сохранность растений.

Разумеется, всякое городское планирование зависит от активности жителей – и потому, если горожане считают, что в их окрестностях можно было бы создать зеленую зону, то не стесняйтесь беспокоить власти. Для того и созданы структуры городских окраин. Ну и в первую очередь – необходимо учитывать каждое предназначенное к вырубке дерево, чтобы посадить вместо него 2!