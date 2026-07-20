Одна из самых достойных уважения добровольческих организаций — Bezvests.lv — объяснила в соцсетях, отчего не привлекает экстрасенсов к поискам пропавших людей. Кратко говоря: они только отвлекают, но ничем не помогают.

Обычно поисково-спасательная организация Bezvests.lv в своих сообщениях в социальных сетях крайне лаконична. Пропал такой-то, поиски ведутся там-то… Но на днях её руководитель Александр Фаминский опубликовал необычно длинный пост на неожиданную тему — почему в Bezvests.lv больше не используют экстрасенсов в поисках пропавших людей, пишет Grani.lv.

Можно предположить, что добровольных спасателей просто достали — требованиями руководствоваться в поисках не расчётами и здравым смыслом, а советами ясновидящих, телепатов, экстрасенсов и прочих прозорливцев.

И точно: в первых же строках Фоминский пишет: «За более чем 16 лет поисков пропавших людей нам, наверное, тысячи раз задавали один и тот же вопрос: «Почему вы не обращаетесь к экстрасенсам?».

Сегодня мы решили ответить на него один раз — открыто и подробно.

Не для того, чтобы кого-то переубеждать или спорить о взглядах на мир. И не для того, чтобы оскорбить людей, придерживающихся иных убеждений».

Глава поисковиков решил раз и навсегда расставить все точки над i, потому что вся его команда — это люди дела, которые лучше других понимают, насколько дорога каждая минута, как важно в ходе поисков не отвлекаться на сторонние вещи. И тем более — на потусторонние, чья действенность не доказана никогда и никем.

Фаминский предельно корректен и подчёркивает, что никого за желание привлечь экстрасенсов не осуждает: «Когда пропадает близкий человек, родственники готовы использовать любую возможность, которая, как им кажется, может помочь найти родного человека. Мы хорошо понимаем это состояние. За годы работы мы видели тысячи семей, оказавшихся в отчаянии. Мы никого не осуждаем за желание найти хоть какую-то надежду».

Проблема в том, что так называемые обладатели паранормальных способностей начинают сразу раздавать указания, парализующие поиски.

«Нам говорили:

— «Не ищите здесь. Он находится совсем в другом месте».

— «Бесполезно искать. Его найдут случайные прохожие через несколько недель».

— «Это не обычное исчезновение. Ему помогли пропасть. Я это чувствую».

— «От фотографии идёт очень тяжёлая энергия. Я вижу что-то плохое», - приводит примеры глава Bezvests.lv.

Если кидать поисковиков на проверку такой информации (основанной вообще непонятно на чём), значит, останутся необследованными участки, выбранные на основе реальных данных: последнего достоверного местонахождения человека, свидетельских показаний, записей камер видеонаблюдения, анализа местности, поведения пропавшего человека и других проверяемых фактов.

Время утекает — а с ним утекают и шансы найти пропавшего живым.

Примечательно, что в самом начале своей работы поисковики Bezvests.lv, как они говорят, «не отвергали подобные методы». И на протяжении трёх с половиной лет «старались честно разобраться», обладают ли те, кто именуют себя экстрасенсами, некими магическими способностями или нет. Поисковики показывали им фотографии пропавших, записывали их «предсказания», а потом тщательно проверяли. «Однако за всё это время мы не получили ни одного проверяемого результата, который позволил бы использовать подобную информацию как рабочий инструмент при организации поисков», - констатирует Фоминский.

Чтобы подтвердить выводы, сделанные на своей практике, поисковики Bezvests.lv обратились и к чужой. Они написали в известный на весь мир центр расследований — Center for Inquiry Investigations Group (CFIIG, США), который разбирает все заявления о паранормальных способностях. Центр существует уже более четверти века и обещает премию в полмиллиона долларов тому, кто докажет перед комиссией свои сверхспособности (неважно в чём — телепатии, предсказаниях, умении видеть сквозь предметы и пр.).

Поисковики Bezvests.lv задали этому центру вопрос — были ли за время существования программы люди, которым удалось успешно пройти испытания и получить приз?

И глава CFIIG Джеймс Андердаун ответил: нет. На сегодняшний день никто не смог успешно пройти испытания и получить объявленную премию. Что неудивительно: комиссия состоит из учёных пополам с профессиональными иллюзионистами, так что никакие фокусы и попытки смошенничать тут не пройдут. Ангдредаун также напомнил, что аналогичную премию за доказательство магических способностей в своё время предлагал фонд Джеймса Реннди с призом в 1 миллион долларов, но и этот миллион никто не получил.

В общем, Фаминский очень добросовестно и тактично объяснил латвийцам раз и навсегда, что к магии его отряд в поисках не прибегает и прибегать не собирается.

Мы же от себя добавим: весьма печально, что такие элементарные вещи приходится объяснять обществу 21 века. Поразительно, но наши современники в массе своей куда более мистически настроены, чем поколения 30-70-х годов прошлого века, уповавшие на науку и человеческий ум.

С другой стороны, порадуемся, что вся эта страсть к магии не была в Латвии узаконена на государственном уровне, как это случилось в России в девяностые годы. Тогда МЧС командовал Сергей Шойгу, который явно всерьёз верит в ясновидение и прочее шаманство.

Вот как рассказывал об этом академик РАН Евгений Борисович Александрович, мировой авторитет в области лазерной физики, атомной спектроскопии и квантовой магнитометрии: «В декабре 1995 года под Хабаровском пропал самолет. И что делает МЧС России, чтобы его найти? Привлекает к поискам 127 экстрасенсов! Две недели эта армия «консультантов» давала бестолковые указания искать то там, то сям. Пока один из членов Госкомиссии со скандалом не потребовал сделать простую вещь – обратиться к данным локаторов ПВО. После чего останки самолета нашлись в течение нескольких часов. Показательно, что полугодом ранее экстрасенсы пытались искать людей после землетрясения в Нефтеюгорске. Сам Шойгу тогда признал, что они только внесли сумятицу в работу спасателей. Так зачем МЧС позвало их снова?».

В общем, будем надеяться, что современное цивилизованное общество переболеет странной любовью ко всякой чертовщине и опять вернётся к вере в науку и логику. А также воспользуемся случаем, чтобы поблагодарить поисковиков Bezvests.lv за их трудную и самоотверженную работу.