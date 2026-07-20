Действительно ли ремонт Вантового моста необходим, или за этим скрывается какая-то другая цель? Такой вопрос в программе TV24 “Preses klubs” задал предприниматель и председатель правления Ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре, в свою очередь заместитель руководителя Комитета по сообщениям Рижской думы Ансис Пуполс (NA) категорически отверг высказанное им.

“Начнём с самого начала: действительно ли Вантовый мост нужно ремонтировать? Кто подготовил такое заключение?” — спросил Шмидре.

Он признал, что, глядя на ситуацию с точки зрения предпринимателя, у него возникают подозрения относительно необходимости ремонта.

“Мне это выглядит как очень красивый бизнес-проект”, — сказал Шмидре, сославшись на фильм Чарли Чаплина, в котором стекольщику помогал мальчик, который сначала разбивал окна, чтобы потом их можно было починить.

Предприниматель выразил мнение, что перед столь масштабным ремонтом была бы необходима независимая международная экспертиза.

Отвечая на сказанное Шмидре, Пуполс подчеркнул, что техническое состояние моста серьёзное и ремонт больше нельзя откладывать.

Пуполс категорически отверг предположение Шмидре о том, что состояние моста могло быть искусственно доведено до критической ситуации.