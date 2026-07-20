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Прогноз погоды на завтра - безрадостный 0 254

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
LETA
Изображение к статье: Женщина с собакой под дождем
ФОТО: BB.LV/AI

В ночь на вторник дождь продолжится во многих местах в Курземе и на севере Видземе, местами ожидаются сильные грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В других местах страны небо временами будет проясняться, меньше всего облаков ожидается в юго-восточных краях. Ветер - слабый южный, юго-западный, на северном побережье Курземе ожидается сильный северный, северо-восточный ветер - с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +9...+14 градусов, местами на Курземском побережье она будет колебаться около +15 градусов.

Во вторник прогнозируется переменная облачность, в Курземе будет преимущественно пасмурно. Во многих местах пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Будет дуть слабый ветер, на Курземском побережье сохранится более сильный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит +15...+21 градус.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидаются прояснения, временами - дождь, возможны грозовые ливни. При слабом южном ветре температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, днем потеплеет до +20 градусов.

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#Рига #погода #ветер #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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