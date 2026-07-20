В ночь на вторник дождь продолжится во многих местах в Курземе и на севере Видземе, местами ожидаются сильные грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

В других местах страны небо временами будет проясняться, меньше всего облаков ожидается в юго-восточных краях. Ветер - слабый южный, юго-западный, на северном побережье Курземе ожидается сильный северный, северо-восточный ветер - с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +9...+14 градусов, местами на Курземском побережье она будет колебаться около +15 градусов.

Во вторник прогнозируется переменная облачность, в Курземе будет преимущественно пасмурно. Во многих местах пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Будет дуть слабый ветер, на Курземском побережье сохранится более сильный северный ветер. Максимальная температура воздуха составит +15...+21 градус.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидаются прояснения, временами - дождь, возможны грозовые ливни. При слабом южном ветре температура воздуха ночью понизится до +13 градусов, днем потеплеет до +20 градусов.