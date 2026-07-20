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ПВС не пустила в Латвию опасные продукты: среди них укроп из Узбекистана и лапша из Южной Кореи 0 199

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Укроп

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) продолжает выявлять опасные продукты на границе Латвии. В этом году под запрет уже попали партии укропа из Узбекистана, лапши быстрого приготовления из Южной Кореи, специй и других товаров, в которых были обнаружены опасные вещества или запрещенные добавки.

Как сообщили в ПВС, за первое полугодие специалисты проверили около 37 тысяч партий импортной продукции. Нарушения выявляются регулярно, а чаще всего проблемы связаны с превышением допустимого содержания вредных веществ или использованием компонентов, запрещенных в Европейском союзе, пишет TV3.lv.

Одним из последних случаев стала партия лапши быстрого приготовления из Южной Кореи. Во время лабораторных исследований в ней обнаружили повышенное содержание глицидиловых эфиров жирных кислот. Эти вещества считаются потенциально канцерогенными и при длительном употреблении могут повышать риск развития онкологических заболеваний. В результате продукцию отправили обратно в страну происхождения.

Еще одна партия, не прошедшая контроль, — укроп из Узбекистана. В зелени нашли остатки запрещенного пестицида пропиконазола, который при длительном воздействии может негативно влиять на печень и другие органы.

Нарушения были выявлены и в других товарах. В молотом черном перце из Вьетнама обнаружили остатки сразу двух пестицидов, а в узбекской смеси специй для плова — краситель, использование которого в ЕС запрещено. Эта партия была уничтожена.

По словам директора департамента пограничного контроля ПВС Иветы Шице-Треде, чаще всего несоответствия выявляются в специях, овощах и фруктах, чае и сладостях.

Если говорить о странах происхождения продукции, то наиболее часто нарушения фиксировались в товарах из Узбекистана, России, Южной Кореи, Китая, Эквадора и Афганистана.

В ПВС подчеркивают, что проверки на внешней границе Евросоюза направлены на то, чтобы не допустить попадания на рынок продукции, которая может представлять риск для здоровья потребителей.

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#Латвия #ПВС #Евросоюз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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