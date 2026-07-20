Жителей Латвии ждет прохладная для конца июля неделя. Самые сильные дожди ожидаются в ее начале, однако ближе к выходным осадков станет меньше, а температура воздуха вновь начнет повышаться.

По прогнозам синоптиков, в рабочие дни ночами воздух будет остывать до +8…+16 градусов, а днем столбики термометров в основном покажут от +16 до +22 градусов. Это ниже привычных для второй половины июля значений.

Ветер большую часть недели останется слабым, однако в начале недели на побережье Курземе возможны сильные порывы северного ветра.

Наиболее сложная погодная ситуация ожидается в понедельник и в ночь на вторник. Самые интенсивные осадки прогнозируются в Курземе и на севере Видземе, где Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевый уровень предупреждения.

Из-за сильных дождей в отдельных районах возможны локальные подтопления, ухудшение дорожных условий и снижение видимости. Водителям стоит учитывать это при планировании поездок.

Во второй половине недели погода станет спокойнее. Хотя местами еще возможны кратковременные дожди, они уже не будут такими интенсивными, как в начале недели.

Самое заметное изменение ожидается к выходным. Синоптики прогнозируют постепенное возвращение летнего тепла, а в воскресенье температура воздуха местами может подняться до +26 градусов.

Таким образом, неделя пройдет по принципу «от дождей к солнцу»: после прохладного и дождливого начала жителей Латвии ждет более комфортная погода к концу недели.