Результаты усиленных проверок заведений быстрого питания в Риге оказались тревожными: из девяти проверенных кебабных работу трех пришлось приостановить. Нарушения разной степени тяжести выявили в семи заведениях - то есть почти в 80% проверенных точек.

Об этом рассказал генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Латвии (PVD) Марис Балодис в эфире программы TV24 «Uz līnijas».

Впрочем, эти цифры требуют важного уточнения. Речь идет не обо всех кебабных Риги и не о случайно выбранной репрезентативной выборке. Проверяющие целенаправленно обследовали группу заведений с повышенным риском. Поэтому делать вывод, что треть всех столичных кебабных опасна, на основании этих данных нельзя. Однако количество серьезных нарушений даже в небольшой группе заставило контролирующие ведомства продолжить проверки.

Без воды, чистых рук и документов на продукты

Усиленная проверка проходила в начале февраля 2026 года совместно с Государственной службой доходов - VID. По словам Балодиса, в закрытых заведениях обнаружили не единичные недочеты, а нарушения, способные непосредственно повлиять на безопасность еды.

Среди основных проблем глава PVD назвал: несоблюдение элементарной гигиены; отсутствие воды и условий для мытья рук; использование продуктов неизвестного происхождения; неправильную обработку сырого мяса; неудовлетворительное санитарное состояние помещений; отсутствие необходимых документов и систем контроля безопасности продуктов.

Особенно серьезным нарушением считается отсутствие возможности вымыть руки после посещения туалета или работы с сырым мясом. В такой ситуации бактерии могут попасть на готовые продукты, рабочие поверхности и кухонный инвентарь.

Ранее Балодис отмечал, что в масштабах Латвии PVD приостанавливает деятельность менее чем 0,1% проверяемых предприятий. На этом фоне закрытие сразу трех из девяти кебабных выглядит чрезвычайно высоким показателем.

Проверки продолжились вместе с Инспекцией труда

После совместного рейда PVD и VID контроль заведений быстрого питания продолжился с участием Государственной инспекции труда - VDI.

В ходе следующей серии проверок были обследованы 40 предприятий быстрого питания. Работу двух заведений приостановили, а в отношении 17 начали административные производства. Эти цифры относятся к более широкой группе предприятий общепита, а не только к кебабным.

Проверяющие оценивали не только безопасность продуктов, но и соблюдение трудового и налогового законодательства. PVD обратил внимание на предприятия, которые работают непродолжительное время, накапливают нарушения или долги, закрываются, а затем возобновляют деятельность под другим юридическим лицом.

Названия и адреса трех закрытых кебабных в опубликованных материалах не указаны.

Закрытие не всегда является окончательным

Приостановка деятельности по решению PVD обычно не означает, что заведение закрыто навсегда. Предприятие может устранить нарушения, пройти повторную проверку и получить разрешение возобновить работу.

Именно поэтому некоторые кебабные, закрытые после проверок, через несколько дней вновь появляются в сервисах доставки или открывают двери для посетителей. Сам по себе факт возобновления работы не обязательно означает, что запрет был проигнорирован: заведение могло выполнить предписания контролирующей службы.

При этом PVD признает, что в отдельных случаях предприятия меняют юридическое лицо и проходят новую регистрацию. Такие точки планируют проверять особенно тщательно.

Почему внимание сосредоточили на кебабных

Заведения быстрого питания относятся к категории повышенного пищевого риска. Здесь одновременно хранят и обрабатывают сырое мясо, свежие овощи, соусы и уже приготовленные продукты. При недостаточной гигиене загрязнение может быстро распространиться между ингредиентами.

Дополнительный риск создают большие объемы заготовок, длительное хранение мяса на вертикальном гриле, приготовленные заранее соусы и высокая нагрузка на кухню в часы пик.

PVD проводит плановые проверки предприятий быстрого питания примерно дважды в год, но может прийти вне графика после жалобы посетителя. Поводом для немедленной проверки могут стать сообщения о насекомых или грызунах, грязи на кухне, испорченной еде, отсутствии воды или плохом самочувствии после посещения заведения.

На что обратить внимание покупателю

Посетитель не может проверить холодильники и документы на продукты, но некоторые тревожные признаки заметны еще до заказа:

грязные столы, пол и рабочие поверхности; сотрудники одновременно принимают деньги и касаются продуктов, не меняя перчатки и не моя руки; сырое мясо находится рядом с овощами и готовой едой; соусы долго хранятся при комнатной температуре; в помещении заметны насекомые или следы присутствия грызунов; продукты имеют подозрительный запах или вид; персонал не может сообщить состав блюда и содержащиеся в нем аллергены.

Если санитарное состояние вызывает сомнения, безопаснее отказаться от покупки. Жалобу можно оставить даже анонимно по телефону доверия PVD 67027402 или отправить на адрес [email protected]. Желательно указать название заведения, точный адрес, дату и подробно описать замеченное нарушение. PVD подтверждает, что такие обращения регистрируются и проверяются.

Проверки не означают, что все рижские кебабные работают с нарушениями. Однако результаты рейдов показывают: в части этого быстро растущего сегмента общепита проблемы выходят далеко за рамки неубранного стола и требуют постоянного контроля.