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«Уровень обезьян» - обсуждение «удобств» в Вецаки не обошлось без расизма 3 1487

Наша Латвия
Дата публикации: 20.07.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: рулон туалетной бумаги

В TikTok опубликовано видео, в котором молодая женщина показывает туалет в Вецаки.

Впрочем, назвать это туалетом сложно: чаши биотуалетов просто выставлены под кустами под открытым небом. Девушка задается вопросом: смогли бы вы справить нужду в таком месте?

При этом из добрых побуждений она оставляет рулон туалетной бумаги — возможно, кому-то он пригодится.

Сначала комментаторы решили, что это шутка.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс пояснил: «Это сменные контейнеры для туалетов частного кафе, которое, вероятнее всего, временно поставило их туда для замены. Рижская дума к этому не имеет никакого отношения. Но авторам видео — отдельный респект за фантазию!»

В комментариях также писали:

«Думаю, это инсталляция. Если кто-то сядет — получится перформанс».

«Это уже действительно уровень животных, обезьян. Даже глупее, чем писсуары в самом центре Стокгольма. Эдвардс Ратниекс, пожалуйста, скажите, что это инициатива отдельных частных лиц, а не официальное решение Рижской думы!»

«Есть народы, которые спокойно справляют нужду прямо на улице, так что, возможно, это специально для них».

«Говорят, для индийцев нормально ходить в туалет в море. Может, это для них?»

Последние два комментария содержат оскорбительные обобщения по национальному признаку и отражают исключительно мнение их авторов.

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#расизм #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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