Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) предупредил медиков и жителей страны о редкой бактериальной инфекции кожи — дерматофилезе. Хотя риск распространения заболевания остается очень низким, с конца 2025 года в Европе уже зарегистрировано почти 100 случаев заражения.

Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC) призвал врачей и жителей обратить внимание на дерматофилез — редкое бактериальное заболевание кожи, случаи которого за последние месяцы были выявлены сразу в нескольких европейских странах.

По оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), риск распространения инфекции среди населения стран Евросоюза и Европейской экономической зоны остается очень низким. Даже для групп повышенного риска вероятность заражения считается невысокой, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и хорошо поддается лечению.

В Латвии дерматофилез не входит в перечень инфекций, подлежащих обязательной регистрации. Тем не менее SPKC просит медицинские учреждения и лаборатории сообщать обо всех подозрительных или лабораторно подтвержденных случаях заболевания в течение трех рабочих дней.

Возбудителем инфекции является бактерия Dermatophilus congolensis. Ранее считалось, что она передается человеку главным образом от крупного рогатого скота, овец, лошадей и других животных. Однако новые эпидемиологические данные и результаты генетических исследований свидетельствуют о том, что бактерия способна распространяться и между людьми.

С декабря прошлого года по июнь нынешнего в странах Европы зарегистрировано не менее 95 случаев заболевания. Больше всего заболевших выявлено во Франции — 40 человек. В Германии и Австрии зарегистрировано по 17 случаев, в Испании — 14, в Швеции — четыре, в Нидерландах — три. Еще десять случаев зафиксированы в Норвегии, где заражение связывают с занятиями контактными видами спорта в самой стране или во время поездок в Таиланд.

По данным SPKC, большинство заболевших в Европе составляют мужчины, имевшие сексуальные контакты с мужчинами. Многие из них посещали места, где возможны случайные половые контакты, включая сауны. При этом контакт с больными животными в большинстве случаев отсутствовал.

Инфекция может передаваться при тесном кожном контакте, во время половых контактов, а также через общие предметы и поверхности, особенно в теплой и влажной среде.

Специалисты напоминают, что использование презервативов помогает снизить риск заражения ВИЧ и многими другими инфекциями, передающимися половым путем, однако не обеспечивает полной защиты от дерматофилеза, поскольку бактерия может передаваться при контакте с пораженными участками кожи.

Основные симптомы заболевания — покраснение кожи, болезненные участки, гнойничковые или похожие на прыщи высыпания, пузырьки, корочки, шелушение, зуд и жжение. В большинстве зарегистрированных случаев поражения возникали в области половых органов, паха, бедер, в зоне бороды и на других участках тела.

Медики подчеркивают, что заболевание успешно лечится местными или системными антибактериальными препаратами. Если после тесного кожного контакта, посещения сауны, занятий контактными видами спорта или контакта с животными появились необычные высыпания или другие изменения кожи, следует как можно скорее обратиться к врачу.