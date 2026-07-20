Элина на платформе социальных сетей “Threads” поделилась наблюдением, которое вызвало широкие дискуссии. Она пишет: “Приехав в Ригу спустя полтора года, всё кажется таким пустым — улицы, кафе… В Скрунде ещё хуже, казалось, что мы были почти единственными во всем поселке.”

Анце соглашается с такой оценкой: “Абсолютная правда! Больше всего мне нравится, что Рига такая пустая, что я спокойно и в 8 утра, и в 17.00 дня могу просто ходить посреди улицы, и мимо меня даже ни одна машина не проедет! Ещё очень круто в выходные гулять по совершенно пустой IKEA, и суперздорово, что в любой момент можно зайти в Snatch или Italissimo, и там всё будет свободно, великолепно!”

Однако не все согласились с такой оценкой. В разделе комментариев многие указали, что их опыт совершенно иной и улицы Риги, общественный транспорт и кафе вовсе не пусты.

Например, Агнесе пишет: “Попробуйте в выходной день поехать куда-нибудь на общественном транспорте…. будет довольно трудно попасть внутрь уже на третьей остановке после конечной.”

Также Индра делится своими наблюдениями: “В каком именно районе Риги? Живу в тихом центре, кафе, рестораны полные. Улицы полны автомобилей. Да, может быть, пешеходов меньше, потому что все ездят. Общественный транспорт, который курсирует по улице Валдемара, тоже полный.”

В свою очередь Зане пишет: “Не знаю, где вы гуляете, но в воскресенье вечером около 18.00 ближайшие к дому кафе кишели людьми. Живу в центре.”

Хотя это личные наблюдения жителей, обеспокоенность ситуацией выражает и Латвийская ассоциация ресторанов. Представители отрасли указывают, что число иностранных туристов этим летом значительно меньше, чем обычно.

“К сожалению, кризис в туризме продолжается. Информация об украинских дронах, которые потеряли ориентир и падают в Латвии, широко разошлась в международных СМИ, и люди боятся ехать в наш регион,” — поясняет руководитель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис.

В ассоциации отмечают, что в середине лета улицы Старой Риги, рестораны, кафе, террасы и гостиницы обычно должны быть полны иностранных гостей. Именно летний сезон традиционно позволяет туристическим и предприятиям общественного питания заработать, чтобы успешнее пережить более тихие осенние и зимние месяцы, однако в этом году ситуация, как утверждается, значительно сложнее.