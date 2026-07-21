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А солнце выйдет? Латвийские синоптики заинтриговали прогнозом погоды на среду 0 600

Наша Латвия
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Серый наш город

В среду во многих местах Латвии пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Небо будет облачным, временами с прояснениями. Ночью и утром местами, в основном в восточной части страны, образуется туман.

Будет дуть слабый до умеренного северо-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +10..+15 градусов, днем она составит +15..+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь, возможен сильный дождь и гроза. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с севера, северо-запада. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и не более +19 градусов днем.

"Временами и местами" - умеют же наши синоптики подвесить интригу.

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#Рига #погода #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура #туман
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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