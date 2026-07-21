Во время капитального ремонта Вантового моста пересечение Даугавы может стать одной из главных транспортных проблем Риги. Владельцы пассажирских судов уже предложили решение — регулярные речные рейсы, которые позволят добраться с одного берега на другой всего за шесть минут.

Подготовка к ремонту Вантового моста выходит на новый этап, и в Риге продолжают искать способы снизить транспортные проблемы, которые возникнут после введения ограничений движения. Одним из вариантов могут стать регулярные пассажирские перевозки по Даугаве, сообщает программа «900 секунд» (ТВ3).

С такой инициативой выступила Ассоциация пассажирских судов Риги. Ее представители заявили, что готовы организовать регулярные рейсы между двумя берегами реки, если город примет соответствующее решение.

По словам представителя ассоциации Яниса Уварова, самым быстрым вариантом станет маршрут от причала в Агенскалнском заливе до причала возле Вантового моста.

«Такой маршрут займет примерно шесть минут. Если пассажиропоток увеличится, мы сможем добавить еще одно судно», — рассказал Уваров.

Ремонт Вантового моста должен начаться в начале следующего года и продлится не менее двух лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 70 миллионов евро. Одновременно обсуждается возможность полного закрытия моста для частного транспорта, что может существенно увеличить нагрузку на остальные переправы через Даугаву.

По данным самоуправления, в часы пик по Вантовому мосту проезжает около 4000 автомобилей в каждом направлении. Именно поэтому город рассматривает сразу несколько вариантов организации движения на время ремонта.

Уваров считает, что временные перевозки могли бы стать отправной точкой для развития регулярного речного транспорта в столице.

«Мы могли бы организовать маршрут Агенскалнский залив — набережная, а параллельно развивать сообщение Болдерая — Вецмилгравис. Тогда речное движение действительно оживится», — отметил он.

В Рижском самоуправлении подтвердили, что пассажирские перевозки по Даугаве входят в число рассматриваемых решений. Ожидается, что окончательное решение будет принято осенью.

При этом представители отрасли призывают город не откладывать его до последнего момента. Для запуска новых маршрутов потребуется заранее подготовить суда, расписание и инфраструктуру.

«Нам тоже нужно планировать свою деятельность. Если они собираются внедрить такую систему, пусть сообщат об этом заранее, а не за месяц или за день до запуска», — подчеркнул Уваров.

Кроме речного сообщения, город рассматривает создание парковок у подъездов к Вантовому мосту, чтобы автомобилисты могли пересаживаться на общественный транспорт для дальнейшей поездки через реку.

Если проект будет одобрен, речной транспорт впервые за многие годы может стать важной частью повседневной транспортной системы Риги, а не только туристическим развлечением.